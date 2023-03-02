15 分鐘城市「便民計劃」有無陰謀？ 澳洲係咪可行？

酒吧，餐館，商店，公園和當地的全科醫生都在步行範圍內，聽起來像是一個值得追求的想法，對吧？





但陰謀論家並不是這樣想，他們認為 15 分鐘的城市（15 Minutes cities）的想法是「歇斯底里的地獄場景」，也是控制公眾計劃的一部分。





其中包括恩萊特（Duncan Enright），他是英國一名地方政治家，白天從事旅遊和發展戰略工作... 就是這樣。





他不是一個神秘的人物，也不是精心挑選的「精英」。但是，成千上萬的人認為他是這一個精心策劃佈局的主謀，目的是陷害選民。在 Facebook 上出現了一些群組、偏執的視頻和推動反抗的抗議活動。





恩萊特正被各種信息所困擾——甚至遭受死亡威脅——因為他參與了一項旨在改善英國牛津市居民生活質量的提案。





該提案歸入被稱為15分鐘城市的城市規劃概念，卻被一些人認為是一個陰謀。



這項提議讓一些人感到憤怒的其駕駛限制措施。這些措施將限制私家車在沒有許可證的情況下穿過郊區的小街道，並讓公共汽車和騎自行車的人優先通過。如果違反了有閞限制，可能會遭罰款。





另外，該市政府計劃用攝錄機對車牌進行識別，從而對該計劃進行監督。但亦導演一些人對這些監控行為加以批評，認為是被迫留在他們的「區域」內。





在澳洲，對 15 分鐘城市的恐懼也籠罩著一些人。



澳洲人怎麼看？

墨爾本市不斷收到「受驚嚇的人」發來的信件，信件表達了他們的擔憂。





墨爾本市副市長里斯（Nicholas Reece）向 The Feed 表示：「當我收到第一封時我就笑了。」





但現在收到已經第十二封信，他開始對這麼多人寫信來感到擔憂。



15 分鐘城市的概念不僅透過交通的便利來提高人們的生活質量，它還打算通過鼓勵步行和自行車騎行來改善人們的健康，並通過減少對汽車的依賴來改善環境。





里斯指：「15分鐘城市計劃沒有什麼好讓人擔心的，卻有很多讓人喜愛的地方。」





「這種瘋狂的陰謀論認為，15 分鐘城市將要求人們獲得通行證才能離開他們的區域，或者阻止他們離開他們所在的地區，這是非常荒唐的。」



抗議者在購物中心內高舉著「小心 15 分鐘城市」的標語。 Source: Getty / SOPA 影像/輕機 「事實上，15 分鐘的城市將給人們更多的自由和機會，讓他們就近享受生活中最美好的事物。」





一位12歲女孩於 2月19 日在英國向大約兩千名抗議者發表演講。





她說，「區域」的想法——將意味著像她這樣的孩子必須走很長的路才能回家。





在演講中，她質疑「他們會說，『你可以步行回家』。而這對我來說，步行回家會安全嗎？我作為一個12歲的女孩在黑暗中獨自走回家？」





她補充：「然後他們會說，『哦，我們已經想到了。你將是安全的，將會有一千個攝像頭在街道上跟著你，追踪你。』」





但她認為「再多的攝像頭也無法阻止想要攻擊我的人。」





在臉書上，成千上萬的人在不同的城市聯繫，拒絕 15 分鐘城市。





在 TikTok 上，有一些受歡迎的短片中，暗示觀眾要撥開矇騙，清醒過來。



有些人將其與飢餓遊戲系列進行了比較，該系列在虛構故事中將人們分為幾個區域。在互聯網上，有些人非常害怕這個提案，他們呼籲在英國進行大選。





其他人問信徒：「你喜歡開車 30 分鐘買雜貨，還是在緊急情況下在救護車上花一個小時？」





有幾個人回答「是的。」



15 分鐘的城市在澳洲可行嗎？

城市規劃的最初概念是在 2010 年之前由法國哥倫比亞城市主義者莫雷諾（Carlos Moreno）設計的，並在新冠大流行期間被世界各地許多市長認可為中央規劃的支柱。





許多地方都在支持這一計劃，包括新加坡和墨爾本，努力實現一個 20 分鐘的城市。2016 年，中國保定和廣州的城市也呼籲建立 15 分鐘的生活圈。





但是，仍然有一些人批評 15 分鐘城市。



一些國際城市規劃師對它可能對城市造成的破壞提出了關注。





雪梨大學教授斯坦利（John Stanley）曾在交通運輸和城市規劃領域工作了近 50 年，他表示，這通常不引起爭議。





「墨爾本有這個想法已有 89 年了，但沒有做太多的工作來實現它，」他向 The Feed 表示，如果他們想實現這一目標，所有級別的政府都需要投資更多。





「這將需要 30 年的時間，實際上必須要所有部門共同努力，因為必須改變城市的形狀和設計才能完成它。」





例如，在澳洲，他說，圍繞住房負擔能力的危機威脅到了 15 分鐘城市的想法。





他說：「您將人們搬出邊緣區域，因為那裡的住房價格最便宜，但是那裡住房最便宜的原因是它不靠近工作地點。」





雪梨大學城市規劃師兼政策分析師古蘭教授（Nicole Gurran）表示，澳洲的人口密度不高，很多人喜歡後院，30 分鐘的城市更加現實。





「一切都可以在 15 分鐘半徑範圍內的想法在這裡是不可行的。」





