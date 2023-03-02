新報告：關鍵未來技術發展中國領先 澳洲處於「二線國家」

要點 「澳洲戰略政策研究所」新報告發現，在44項技術領域，中國在37項領先美國。

報告指，澳洲處於「二線國家」，遠遠落後於中美兩大國。

報告建議澳洲利用在光伏技術的領先優勢，對有關技術研究提供戰略撥款，降低目前技術壟斷的風險。

澳洲國防及戰略政策智庫「澳洲戰略政策研究所」(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)的新報告，形容中國建立「有時令人驚嘆」未來關鍵技術研發領先優勢。在未來幾十年可能推動創新、增長和軍事實力的 44 項技術，中國在 37 項上擊敗了美國，包括人工智能、機器人技術、生物技術、先進製造 , 和量子技術。





該份報告指出，美國僅在七項技術（包括量子計算和疫苗）方面處於領先創新地位，在大多數其他類別中僅次於中國。



澳洲就被歸類為與包括印度、英國、南韓、德國為「二線國家」。報告指，這些國家也擁有先進的研究能力，但遠遠落後於中美這兩個大國。





報告認為，雖然中國的研究優勢目前並未轉化為技術優勢，但就奠定了北京將自己定位為世界領先科技強國的基礎。





報告指，在國防、安全及太空領域的研究方面，中國尤其佔據主導地位，其產生的高影響力研究成果，通常是美國及其他最接近競爭對手的5 倍多。



「澳洲戰略政策研究所」列出44項未來關鍵技術，顯示中國在37項領先。 Credit: Australian Strategic Policy Institute 去年，中國測試了一枚環繞地球的具有核能力的高超音速導彈，展示了該技術的先進能力，令美國情報機構驚訝。





中國機構還主導著無人機、自主系統、先進光學系統、人工智能技術和機器學習的研究。





報告又提及，澳洲擁有全球最大的鋰礦儲量之一，並擁有製造鋰電池所需的所有關鍵礦物。





「作為光伏技術的公認領導者，澳洲有潛力通過專注於電池、關鍵礦物的提取和加工，來保證其能源安全和光伏技術，同時在當地利用其國內關鍵礦產資源。」



