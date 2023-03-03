【獨家】墨爾本「知名中餐」被FWO調查 員工稱不願透露全部資料

公平工作調查專員署 (Fair Work Ombudsman) 正對餐飲集團「不夜天」(China Bar) 進行調查，包括該集團在墨爾本市中心兩間餐廳正斗茶餐廳 (Secret Kitchen) 和 China Bar 的業務。





調查專員署發言人星期二 (2 月 28 日) 向 SBS 中文證實，當局在收到有關舉報後開始調查。並指，有關舉報引發當局對潛在違反工作場所法律的憂慮，包括未有向簽證持有人僱員支付足夠工資的指控。其調查重點將確定公司是否遵守工作場所法律。





由於調查仍在進行中，調查專員署不予進一步評論。



該餐飲集團一名不願透露姓名的員工向 SBS 中文表示，本周一 (27 日) 中午，公平工作調查專員署的調查員抵達位於墨爾本唐人街的正斗茶餐廳，對正在營業的餐廳進行調查，並隨機訪問了現場工作的員工。





該員工表示，餐廳和員工對公平工作調查員突然到訪感到驚訝。



當日中午 12 時，公平工作調查員在餐廳內對員工進行隨機調查。 Credit: SBS / Minyue Ding 該員工表示，對於是否向調查員提供所有資訊「感到猶豫」。這名員工認為，一旦餐廳發現員工向公平工作調查專員署提供了對餐廳不利的證據，自己的工作可能會受到威脅。





當天中午，負責員工編更的餐廳經理也在店內工作。





該名員工表示，兩周前，該餐廳的員工工資由銀行轉賬改為了以現金發放。





調查專員署發言人表示，目前針對「不夜天」餐飲集團的調查仍在進行中。SBS 中文將繼續跟進報道。





SBS 中文已聯絡「不夜天」餐飲集團尋求回應，截稿前未獲回覆。





2021 年 6 月，在墨爾本 Epping 區經營兩間「不夜天」餐廳的 China Bar Buffet (Epping) Pty Ltd，曾因 涉嫌剝削工人工資接近七萬元 而被公平工作調查專員署起訴，聯邦法庭最終判處公司超過 30 萬元罰款。





公平工作調查專員署的數據顯示，2021/22 年財政年度內，調查專員署的匿名舉報平台上收到的非英語報告中，有 55% 使用中文書寫 (38% 為簡體中文、17% 為繁體中文)，而 18% 的匿名舉報涉及移民勞工。





臨時簽證持有人及移民群體在服務行業遭遇的工資問題已引發多次關注。調查專員署表示，鼓勵任何對自己工資或工作權利有疑慮的僱員直接與當局聯繫，包括透過網頁查詢。員工亦可使用 16 種語言或英語作出匿名舉報。





