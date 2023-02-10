墨爾本大學「嚴重違規」再次被起訴：14 僱員遭欠薪合共 15 萬元

公平工作調查專員署 (Fair Work Ombudsman) 星期五 (2 月 10 日) 發佈新聞稿表示，已向聯邦法院提出訴訟，指墨爾本大學在 2017 年 2 月至 2019 年 12 月，未有根據其《企業協議》(enterprise agreement) 所列明的時薪金額向 14 名臨時學者僱員支付批改學生作業的全部工資，涉嫌違反《公平工作條例》。





取而代之，據稱文學院 (Faculty of Arts) 根據「基準」向員工支付工資，比例在不同學系中有所不同。某些情況下有部份學系根據「每小時 4,000 字」或「每名學生一小時」等比例支付工資。





當局指控，大學合共剋扣 14 名員工超過 15 萬元工資 ($154,424)，各人分別被剝削 927 元至 30,140 元工資不等。



據稱，受影響僱員需要根據其「基準」而將工作時數輸入到大學的人力資源管理系統內，而非實制的工作時數。





調查專員署故此指控大學未有記錄臨時員工的全部工作時數，而大學亦在部份管理層知悉的情況下作出錯誤或具誤導性的工時記錄。





公平工作調查專員署指控，大學違反其《企業協議》，有關違規行為被《公平工作條例》列為「嚴重違規行為」。





基於大學內存在根據「批改作業基準」的企業文化，調查專員署指控墨爾本大學明示、默示或暗示授權有關的違規行為。同時，文學院的「多位」高層管理人員亦知悉有關「基準」，亦知悉以此作為計算工資的方式會導致僱員未被支付全部應得工資。





法例訂明，若違規行為被視為「嚴重違規」，其最高處罰可較一般違規行為高十倍。



墨爾本大學。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 公平工作調查專員帕克 (Sandra Parker) 表示，採取法律行動突顯大學教育行業是當局其中一個最優先處理事項的原因。





她說：「大學系統性違反其《企業協議》剝削員工工資的指控令人非常憂慮。重要的是，我們一旦發現涉嫌嚴重違規行為，就要起訴由有關僱主並尋求 (法庭頒佈) 處罰，以阻止違規行為。」





「大學與其他僱主一樣，必須主動採取措施，確保他們遵守勞工法例及根據員工的工作時數支付全部工資。如果僱主知悉僱員可能被欠薪，必須立即尋求 (法律) 意見並糾正任何違規情況。」





公平工作調查專員署指控，文學院內有部份管理層人員早於 2016 年 4 月、2017 年 2 月，以及 2018 及 2019 年，多次提出「批改作業基準」所存在的不當問題，但有關行為卻一直持續實行。





受影響僱員全部在墨爾本 Parkville 校園工作。其中三名僱員擁有博士學位，意味根據《企業協議》其受聘期間 (至少部份時段) 可獲較高的時薪。





另外，至少 12 名受影響僱員目前已被發還所有遭拖欠的工資。



一經定罪，墨爾本大學將面臨每項「嚴重違規行為」高達 63 萬元的罰款，其餘違規行為亦可被判每項違規行為高達 6.3 萬元罰款。







