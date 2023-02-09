85°C主公司要為加盟商承擔責任：遭公平工作署起訴成全國首例

公平工作調查專員署 (Fair Work Ombudsman) 星期四 (2 月 9 日) 發表新聞稿指，公司透過特許加盟形式授權加盟商在新州及澳洲首都領地經營業務，若旗下加盟商違反包括拖欠員工工資在內的相關勞工法例，特許經營商亦應負上法律責任。





專員署表示，今次是當局首次就特許經營商 (franchisor)「85 Degrees」旗下加盟商 (franchisee) 的違規行為，對特許經營商採取法律行動。





此前，公平工作調查專員署指控，八間雪梨「85°C Daily Café」的加盟商在 2019 年違反勞工法例。





當局指，雖然特許經營商 (主公司) 未有直接剝削其中九名僱員的 32,321 元薪金，但由於有合理理由相信公司知悉加盟商剝削僱員工資或作出類似違規行為，主公司亦需要就違規行為負上法律責任。





專員署亦指控，主公司亦需要就指定加盟商有關工資記錄及糧單的違規行為承擔法律責任。據稱，有關違規行為影響旗下 20 名僱員，包括 9 名據稱被欠薪的僱員。



公平工作調查專員署在 2015 年與「85 Degrees」簽署具法律效力的「承諾保證書」(Enforceable Undertaking)，要求公司處理旗下分店及加盟店的欠薪及工資記錄違規行為。





專員署指控，公司基於有關「承諾保證書」而知悉旗下店舖存在違規行為，亦知悉加盟商的財務狀況、知悉加盟商的英語水平能力有限以及對勞工法例的認識亦有限，故此「85 Degrees」特許經營商需要為違規行為負上責任。





20 名受影響僱員均在雪梨，被加盟商聘任收銀員、烘焙員及廚房幫工等職位，其中部份人為年輕及簽證持有人。有關的加盟商店舖分別位於 Parramatta、Castle Hill、Hurstville、Campsie、Chatswood、Burwood、Eastwood 及 Chippendale。





據悉，其中 9 名疑被欠薪的僱員，在 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間，遭剝削最低工資薪金、超時、周末、公眾假期及晚間工作補水、臨時工補水、洗衣津貼，以及有薪年假。





專員署亦指控，有加盟商亦違反工資發放周期的相關規定，亦未有給予一名在法定時段內未能作適當休息的僱員應得的補償。





據稱，各被剝削工資或應得補償的僱員，被剝削金額由 239 元至 15,198 元不等。





至於涉及工資記錄的違規行為，則包括偽造工作時間記錄的指控。





SBS 中文廣東話節目已聯絡「85 Degrees Coffee Australia Pty Ltd」公司尋求回應，截稿前未獲回覆。



公平工作調查專員署指控，特許經營商需要為加盟商的涉嫌違規行為承擔責任，要求法庭向公司施以罰款。法例訂明，公司觸犯相關法例，每項違規行為可被判處最高 63,000 元罰款。





至於各加盟商此前已償還所有拖欠僱員的工資或應得補償，公平工作調查專員署將不會對有關公司採取法律行動。





公平工作調查專員帕克 (Sandra Parker) 表示，起訴行動顯示，特許經營商若不採取行動避免旗下業務出現違規行為，將可能需要承擔後果。





她說：「根據聯邦法例，如果在澳洲經營的特許經營商未有採取合理行動避免加盟商觸犯法例，我們就會採取行動。」





「在今次案件，我們指控過去多年一直因違規行為而受到警告的『85 Degrees』，理應知道部份加盟商可能會剝削員工工資及違反與工資記錄及糧單有關的法例。」





此前，在另一件案件中，法庭去年已裁定「85 Degrees」涉嫌以「培訓實習」為由，剋扣 8 名台灣學生的工資， 判處公司超過 47 萬元的罰款 。該宗案件涉及「85 Degrees」直接聘用的僱員。





