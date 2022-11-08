【剋扣工資遭重罰】連鎖咖啡店85°C剝削台灣學生罰款47.5萬元

要點 連鎖咖啡店85°C涉嫌剋扣8名台灣學生的工資，被判罰款$475,200。

每名學生被剋扣的工資，從$50,213至$58,248不等。

本案是《公平工作法》實施以來，判處第五高的罰款。

澳洲連鎖咖啡店85°C位於雪梨的分店，涉嫌以「培訓實習」為幌子，剝削8名受僱的台灣學生，經澳洲公平工作調查專員公署（Fair Work Ombudsman）調查後，控告85°C違反《公平工作法》（Fair Work Act），聯邦法院經審訊後，日前判處85°C罰款$475,200。





公平工作調查專員公署表示，這是過往《公平工作法》案件中，有紀錄以來第五高的罰款，亦是署方針對單一公司的第二宗最大的處罰。





澳洲85°C咖啡有限公司承認違反澳洲勞動場所法規，於2016年7月至2017年6月期間，剋扣8名來自台灣的學生僱員，他們所應得勞動薪酬，總計金額高達$429,393。





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案情指，被剋扣工資的學生年齡介乎在20至22歲之間，經由與85°C同屬一間母公司的台灣的美食達人股份有限公司，透過工作假期簽證，安排來到澳洲85°C咖啡有限公司「培訓實習」，他們的英語水平有限，而根據所謂的「培訓實習協議」，澳洲85°C咖啡有限公司每月向每名學生支付$1,650至$1,750工資，他們均在85°C位於雪梨的烘焙工廠和各個專門店工作，每週需要工作60至70小時。



在不到12個月期間，每名學生被剋扣的勞動薪酬，從$50,213至$58,248不等。而澳洲85°C咖啡有限公司，在公平工作調查專員公署於2021年決定採取法律行動後，才向這些學生僱員補發了剋扣的工資。





公平工作調查專員帕克（Sandra Parker）表示，任何澳洲僱主如果蓄意剋扣簽證持有者僱員勞動薪酬，都將要承擔嚴重的法律後果。





帕克說：「巨額罰款是為每名有意違法的僱主敲響的警鐘，讓他們知道任何形式的剝削行為，在澳洲勞動場所中，都將不會得到姑息。」





她又指，無論僱員是哪一個國籍或持有任何一種工作簽證，僱主都必須按照適用於所有僱員的最低法定薪酬率來支付工資，並指「僱員工作的所有時間都必須有酬勞」。





帕克呼籲，任何擔心自己勞動薪酬被剋扣或利益受到損害的僱員，應該與公平工作調查專員公署聯絡。



公署又指，澳洲85°C咖啡有限公司同時違反了一系列《公平工作法》的規定，包括工資單發放、保存勞動記錄，以及向僱員提供《公平工作信息聲明書》（Fair Work Information Statements）。





公署在收到有關學生要求協助的請求後，開始立案調查。





聯邦法院大法官布羅姆維奇（Robert Bromwich）判決時表示，確信澳洲85°C咖啡有限公司剋扣僱員勞動薪酬，是「知法犯法，蓄意為之」。





布羅姆維奇法官說：「公司的最高管理層肯定知道或至少應該知道，澳洲法律適用於這類僱傭人員。毫無疑問，僱主明目張膽地蓄意違法，最終目的就是為了剝削這些僱員。」





澳洲85°C咖啡有限公司向法庭辯護時，聲稱因有培訓實習協議存在，因此學生並非是「特別容易受到傷害的群體」。





但法官不信納這理由，並認為這些實習僱員是「最容易受到剝削的一群」，並指他們必須比其他僱員工作更長時間，但卻沒有加班費，亦也沒有週末和節日假期工作的額外補水，因此導致他們沒有錢租住有合適生活設施的房屋，從而導致惡性循環。





因此必須作出有關懲罰，以對其他有著類似行為的僱主起到阻嚇作用。



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澳洲85°C咖啡有限公司，曾於2015年因為剋扣簽證持有者勞動薪酬，而被公平工作調查專員公署責令簽署《承諾保證書》（Enforceable Undertaking），但今次再度違法。





公署呼籲如有僱員通遇到任何剋扣工資的情況，可以到 www.fairwork.gov.au 或致電 13 13 94 聯絡公平工作熱線，獲取免費建議及協助。如果需要傳譯服務，可撥打電話 13 14 50 。





公署又指，他們已與聯邦政府內政部已達成保證協議（Assurance Protocol），持有任何工作簽證的僱員，無須擔心簽證會被取消而不向公署查詢或舉報。



