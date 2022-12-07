公平工作署接獲匿名舉報增 中文排非英語投訴榜首

在澳洲，每年都有數以千計的人通過匿名舉報向公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）提供商家企業涉嫌違反法例的情況，幫助公署採取行動，向僱主追究責任。





公署於2016年推出 匿名舉報網頁 ，迄今為止已收到逾9萬宗報告，而2021-22年度更有近1.3萬宗。



連鎖咖啡店剋扣人工被罰17萬元

署方向SBS中文發出的聲明表示，人們的舉報有助監管機構採取法律行動。





在一宗個案中，署方收到多名僱員舉報，稱遭到一間新開張的連鎖咖啡店剋扣工資。匿名舉報者提供了僱主的商業稅號（ABN）及姓名。署方根據這些資料確認，該咖啡店各分店的僱員都有受到同樣剝削。





署方隨即展開一系列調查，並最終對經營該咖啡店的兩間企業採取法律行動，包括對牌照持有人及由該人擔任董事的公司提起訴訟。法院裁決對該公司罰款13萬元，對公司董事罰款4萬元。



在另一宗個案中，署方收到多人舉報，指稱某間蛋糕烘焙廠涉嫌剋扣僱員薪酬。舉報人表示，僱員每小時工資僅為10至16元，低於法定最低工資標準，既沒有任何加班費，也沒有周末或假期工作補水，而且僱主也從不提供工資單。





經調查並起訴，該工廠及其一名董事被處以近5萬元的罰款。一部分遭剋扣工資的僱員為年齡未滿21歲的年輕工人，其他多為持有簽證的臨時居民。





署方指，2021-22年度大部分匿名舉報涉及餐飲行業（包括快餐、餐廳和咖啡店）、零售行業及醫療服務行業；最常見的問題是僱主不支付加班費、以現金出糧以及工資低於行業勞資協議規定或最低工資標準。



以你的語言舉報問題

署方表示，任何人都可以舉報工作場所的違法違規行為。除了來自公眾，匿名舉報機制還為弱勢工人提供了無需披露自己身份即可向該監管機構反映情況的選擇。





此外，該服務允許人們選擇16種英語之外的語言直接反映問題。在2021-22年度收到的所有舉報中，簡體中文、韓文、繁體中文、日文和越南文是舉報人最常用的少數族裔語言。





公平工作調查專員帕克（Sandra Parker）表示，舉報提供了極有價值的線索及情報。「利用來自舉報的線索，署方得以深入了解工作場所的運作及文化。（這些線索）幫助我們創建教育材料，指導落實合規措施。」





「這是幫助我們監察工作場所違規行為的重要工具，確保我們能夠在必要時有目標及有針對性地採取行動。」



如何匿名舉報？

在提交舉報資料時，應盡可能包含以下資訊：



僱主或公司的商業稅號。這是一組獨一無二、由11位數字組成的識別號碼，應該顯示在工資單上；

工作場所地址，包括實際工作的地點，而不僅僅是公司總部的地址；

特許經營性質，例如是否屬於連鎖店；

行業，例如餐飲或零售行業；

僱員受僱狀態，例如短期臨時或是長期永久僱員。

公平工作調查專員署歡迎任何人針對僱主在工資和福利等方面的違規行為進行舉報。舉報時盡量包括具體資訊，這將協助署方充分利用所提供的線索。



如何獲取幫助？

僱主或僱員如需要就薪酬或法定福利等方面的問題獲取直接幫助，可以在網上或電話聯繫公平工作調查專員署。





僱主和僱員可以瀏覽 www.fairwork.gov.au 或致電13 13 94公平工作熱線，了解自己在工作場所中享有的權利和義務。這是一項免費的諮詢服務。需要口譯員協助可以致電13 14 50。



