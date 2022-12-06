華人經營日式料理店偽造工資記錄 被罰近20萬

珀斯中央商務區一間快餐店的前東主 Quickpoint Pty Ltd 因涉嫌偽造工資記錄被公平工作調查專員署提告。





聯邦巡迴法院和家庭法院對Quickpoint Pty Ltd 處以共 192,995 元的罰款，其中包括 168,415 元及對唯一董事Augustine Lawrence Chia 24,580 元的罰款。





Quickpoint Pty Ltd 早前曾經營一間位於珀斯中央商業區的日式快餐店「Shimizu Harbour Town」。在期間，僱主 Augustine Lawrence Chia 涉嫌故意製作虛假的工資單和時間和工資記錄。





公平工作調查專員署是在收到一名員工的的協助請求後作出了調查，並向 Quickpoint 發出了出示文件通知，要求協助調查。





作為回應，Quickpoint 在兩個不同的場合向公平工作專員提供了偽造的記錄，聲稱 Quickpoint 向Shimizu Harbour Town的兩名員工支付了比實際情況高得多的工資。





肯德爾法官（Christopher Kendall）同時發現在專員署調查期間，僱主曾向兩名員工施壓，迫使他們共同欺騙專員署。要求他們告訴專員表示他們已經獲得了正確的工資，儘管他們每小時只獲支 15 至 16 元。





僱主向員工發出信息，表示：「任何關於我或公司不按行業薪酬支付的言論都可能導致巨額罰款和這間公司需要關閉」和「是一個非常嚴重的……如果你說錯話我們都會失業」。





肯德爾法官表示，製作和保存虛假記錄「不是一項簡單的任務」，它需要「相當程度的欺騙」。





肯德爾法官說：「當向員工發出工資單時，其中包含虛假和誤導性信息，這讓他們更難發現他們的權利是如何被如此輕率地對待。」





他指，該公司剝奪了員工獲得適當報酬的權利， 「在必須出示記錄時試圖掩蓋這種不誠實行為」而偽造記錄。面對這一種事件，必須要下達具阻嚇性的罰則，阻止僱主作出這樣的行為。





最終在庭上，僱主承認違反記錄保存和工資單法，包括故意製作虛假的工資單和時間和工資記錄，並在調查期間將其提供給公平工作調查專員。因此，法庭對此行為作出嚴懲。





公平工作調查專員帕克（Sandra Parker）表示，使用虛假記錄試圖阻撓對欠薪指控的調查的僱主將面臨嚴重後果。





她指偽造記錄並將其提供給公平工作監察員是極其嚴重的行為，將受到最嚴厲的懲處。





她表示他們經驗豐富的調查員會作詳細的檢查，核對以確保工資記錄是否合法。如果使用虛假記錄，將會被發現。





她同時指出採取行動提高快餐、餐廳和咖啡館行業的合規性仍然是公署的優先事項。 她呼籲任何對自己的薪酬或權利有疑慮的員工都應聯繫她們以獲得免費建議和幫助。





僱主和僱員可以訪問 www.fairwork.gov.au 或撥打公平工作信息熱線 13 13 94，以獲得有關他們在工作場所的權利和義務的免費建議和幫助。





可撥打 13 14 50 獲得口譯服務。

