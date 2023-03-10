習近平「全票當選」開啟第三個中國國家主席任期

習近平打破先例，獲得了中國國家主席這一象徵性的虛位元首職務的第三個五年任期，同時加緊了作為毛澤東以來中國最有權勢領導人的控制力。





中國第十四屆全國人民代表大會近2,952名代表，今日（3月10日）在人民大會堂一致投票支持69歲的習近平連任。這次選舉沒有反對票、棄權票，也沒有其他候選人。



習近平也面臨著一些挑戰，其「清零」政策引起了大規模的抗議，而隨後放棄該政策又導致無數人死亡。不過，全國人大迴避了這些問題，預計也將在明日任命習近平的親信、中共中央政治局常委李強為新總理。





人大會議期間，中國政府公佈了「5%左右」的經濟增長目標，這是幾十年來最低的目標之一；以及國防開支的小幅增長。





傳記書籍《習近平：世界上最有權勢的人》的合著者之一Adrian Geiges向法新社表示，雖然國際傳媒調查發現習近平家族富可敵國，但他不認為習近平是出於個人財富的願望而謀求連任。





「這不是他的興趣所在。他對中國真的有一個願景，他希望看到中國成為世界上最強大的國家。」



「撕毀」規則

幾十年來，中國深受獨裁統治和開國領袖毛澤東個人崇拜的創傷，因而摒棄了一人獨大的統治方式，轉而採用更加基於共識、但仍是專制的「民主集中制」。





這種模式對國家主席這一儀式性職位施加了任期限制，習近平的前任江澤民和胡錦濤在任職10年後均放棄了權力。





但是，在他歷史性開始領導中國的第三個任期時，這個世界第二大經濟體卻面臨從經濟增長放緩、房地產行業陷入困境到出生率下降等重大負面狀況，與美國的關係也處於數十年來的低谷，兩大國在從人權到貿易和技術等各個方面爭論不休。



