心理健康組織憂利息升增加自殺率

新聞要點 澳洲儲備銀行行長洛非利表示，澳洲離暫停加息的日子己經越來越近

專家表示，有跡象表明通脹已見頂

心理健康組織對利率上升的影響感到擔憂

儲備銀行 (RBA) 在周二連續第 10 次加息後表示，董事會正考慮「暫停加息」，以減輕澳洲供緊按揭的人士的負擔。





澳洲儲銀行長洛非利就表示，最近的加息幅度已有效減緩通脹增長。





「受自 5 月以來，利息一直大幅上升的影響，已為好多家庭帶來的負擔，因此，儲銀已經接近暫停加息、亦認為現在是適當時間留出時間評估經濟狀況。」





去年第四季度錄得通脹率為7.8%，亦是 1990 年以來的最高水平，之後，儲銀一直積極加息以對抗通脹，在今個星期二，澳洲儲銀再將官方現金利率上調四分一厘至3.6％，令澳洲處於自2012 年以來最高的利息水平。



過去兩年通脹不斷飈升。 Credit: SBS News 但洛非利亦指，實際的決定仍然將取決於即將公佈的數據，及儲銀對澳洲經濟前景的評估。





「在 4 月份的下一次議息會議之前，董事仍然需要消化更多關於就業、通脹、零售支出、以及商業狀況及消費者情緒等的數據。」





「我們對下一次董事會會議會有何決定，仍抱完全開放的態度，亦鑑於前路仲仍有不確定性，董事會每個月都非常仔細地監測數據。希望可以根據實際需要作出靈活反應。」





「澳洲的通脹仍然過高，雖然看起來，通脹似乎有下降的跡象，但可能會在幾年內保持高於目標水平的狀態。」





「如果儲銀不能盡快降低通脹，最終結果只會是更高的利息及更多人失業。」





同時，利息不斷颷升，正為房貸揭按借款人帶來更大的壓力。





金融比較網站 RateCity 的分析顯示，如果銀行全數向按揭供款人加息，擁有 500,000 元貸款及仲要還 25 年的自住業主，平均每月還息額將再增加 77 元。





自 2022 年 4 月開始加息以來，借款人的平均每月的利息已增加了近 1000 元。





同時，本地心理健康諮詢服務機構的一份最新數據表明，澳洲有關財務問題而致電包括 Lifeline等求助熱線的個案數字激增，在 8 月至 1 月期間，因為要解決賬單、食品和住宿方面危機而尋求幫助和建議的電話個案已增加 49%。





防止自殺機構Suicide Prevention Australia指，隨著日益增長的經濟和心理健康壓力、令大眾更痛苦及出現自殺率上升問題、呼籲聯邦政府要解決呢個問題。



聯邦銀行行政總監科明（Matt Comyn） 表示，他已經接聽至少 6 至 7 名客戶的電話，向他表示因財務壓力太大及就未能償還按揭或個人貸款而向銀行尋求幫助。





但科明表示，但業的情緒似乎就仍然高漲，佢亦剛在雪梨的一個商業峰會上表示，澳洲的交易買賣的力度，仍然非常強勁。





財長查墨斯本周接受澳洲廣播電台(ABC) 訪問亦表示加息已令澳洲家庭有壓力。





「毫無疑問加息決定，已為澳洲家庭帶來了進一步的壓力。情況亦令到很多人的生活變得更艱難。」





「當局擔心當國民承受巨大的財務壓力時，會對他們的福祉、產生更廣泛的影響。」









