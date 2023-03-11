【新個案颷升、未報或更多】 專家憂澳洲正處新一波新冠疫情邊沿

Key Points 新確診個案不斷上升反映澳洲可能正處於新一波疫情邊沿

在最近的每週公報病例中，新州和維州的確診人數均有所增加

但專家擔心報告的數字或難以反映現實，提醒澳洲人及時接種疫苗和加強劑

維州在 3 月 3 日至 9 日期間錄得 3,319 多感染個案，比前一周增加 10.5%。 新州同期更錄得 7,871 人，而前一周為 7,163 人。



傳染病醫生及臨床微生物學家格里芬副教授認為，由於對人和汚水的實際檢測已有所減少，實際病例數字，可能遠高於有記錄的數字。





「除非我們已正式身處新一波疫情，否則我們很難得知自己是否正處於疫情的臨界邊緣，但目一個明顯的情況是，幾個州份的病例數目正增加。」





「但這些病例數字亦是非常不可靠，因為目前接受檢測的人太少——一些州份亦錄得更多住院人數，但問題是，住院數字會比病例增加的數字遲幾個星期才出現，所以現在下結論還為時過早。」





雪梨大學護士與助產士學院教授萊斯克(Julie Leask)表示，住院率往往是衡量社區感染率的更好指標。





「實際會報告感染了新冠的人會少得多，或者他們甚至根本接受過測試，（但）當查看住院情況時，我們可以更好地了解是否有更多新冠個案，因為一旦有人病到而需要住院，他沒有其他選擇，因此，住院率的變化，往往是一個更好的指標。」





雖然新冠疫症大流行尚未宣布結束，但澳洲已經放寬限制，強制戴口罩和隔離規定現在已成為歷史。但格里芬博士說，澳洲人必須了解新冠疫情「不會消失」，而必須保持一致及明智防疫舉措。





「澳洲人應做正確的事，包括確保自己接種最新的疫苗…如果你不確定是否適合接種，就請與你的全科醫生或藥劑師交談。」





格里芬博士指，澳洲人應做正確的事，包括確保自己接種最新的疫苗。 Source: AAP / Albert Perez 「基本上，任何在過去六個月內沒有接種過新冠疫苗的成年人，都可以接種新一劑疫苗，我強烈鼓勵大家這樣做。」





萊斯克教授又認為，好多人可能已經出現「疫情疲勞」，而不再關注有關新冠病毒的新聞或了解最新的疫苗及預防措施，而當局亦已不再實施有關於手部衛生、口罩或社交距離的硬性規定，但個人—尤其是老長者及有健康問題的人—仍然應該考慮採取這些預防措施。





但她亦只即使再出現新一波新冠疫情，當局似乎亦不會而再次實施封鎖，除非是出現一種全新的變種或全新的大流行病。





格里芬博士亦提醒澳洲人。應該要明白現今可用的疫苗及抗病毒治療，與疫情早期階段時提供的疫苗已不同。





「疫苗最近有了改進，針對 Omicron 特有的新二價加強劑疫苗，當中有兩個成份，一種是針對原始毒株，另一種則針對更新的 Omicron 毒株。」





「因此，新疫苗提供至少稍微更好的保護力，以防止我們目前傳播的變種病毒……而且我們也有很好的抗病毒藥物。」





除了新冠疫苗外，萊斯克教授亦建議澳洲人，在冬季來臨前應接種流感疫苗，以獲得更好保護。









