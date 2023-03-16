中國滲透澳洲中文學校？華人校長證實：老師及活動最嚴重

天空新聞（Sky News）早前作連續報道，聲稱在新州和維州，有獲州政府資助的本地社區中文語言學校，正被利用來向學習中文的兒童灌輸中國共產黨的意識形態和主張。





報道指，由中國出版的教科書，提到有主權爭議的南海屬於中國，又形容中國為民主國家、與少數民族是政治協商的關係。報道還截取2021年「CCTV全球愛華詩歌春晚澳洲分會場」的影片，指兒童被教育中國為「祖國」。





報道引述雪梨中華文化學校校長林松博士表示，有中文老師是中共黨員，會教導學生符合中共觀點的內容，比如「忠於中國政府」，即使這些華人後代是澳洲國民。





不過，他在接受SBS中文訪問時表示，天空新聞的報道有需要澄清的地方。





他澄清兩點：一是他所知那一位中共黨籍的老師是在他自己曾任教的學校，而非報道中涉及的中文學校；二是他強調，來自中國內地的老師，教育內容和方法會出於個人的經驗，未必能夠直接說是中共滲透。





「比如『中華人民共和國是中國唯一合法政府』，這些老師覺得沒問題，因為他們受的教育和培訓是這樣。但海外華人會認為是敏感內容，是宣傳中共，這些不同的觀點和角度就會產生一些矛盾。」



中國內地出生、幼年移居香港，並於1991年來到澳洲的林松，多年來從事中文教育和政治研究工作，曾任雪梨多間中文學校的校長。他在2011年自己創辦了中華文化學校。





他向本台記者道出天空新聞採訪他的原委：原來是有另一間台灣人開設的中文學校曾聘請了一位來自中國內地的老師，但不知何故引起家長不滿，而該校所借用的公立學校接獲投訴後直接終止合作。該校向教育部門溝通無果，只好向傳媒求助。





該校懷疑老師遭投訴的原因，可能涉及其教學內容和方法與中國的關聯。而教育部門回應天空新聞查詢時表示會作出調查：「像這樣的社區語言學校是由社區團體在上學時間外營運的獨立、非營利組織。我們會調查被提出的擔憂並在需要時採取適當行動。」





報道引述一位來自中國內地的家長Emily Sun表示，她以為20年前移民時已擺脫中共影響，不料卻發現兒子的教科書在「宣傳外國政府」，於是馬上退學。



他們在書中內容夾帶很多違背澳洲價值觀的意識形態。

一位台灣家長Bradley Hsu表示不會送子女去與中國機構有關的學校：「他們可能會說台灣是中國的一部份，但卻對原因不加解釋。而在台灣的（中文）學校，他們會教（兩岸的）差異和歷史背景。」





墨爾本一個名為Chinese Australian Club的華人社團，去年底曾聯絡教育部門，要求更換中文教科書。「教科書是（中共）統戰部門影響澳洲的經典範例：傳播廣泛、隱蔽、深遠......充滿口號、宣傳、虛假的歷史，在澳洲社區培養對中共、中國的好感。」





維州教育部門當時回應，已去信所有申領資助的中文學校，敦促其檢查教材是否符合規定。





運營雪梨台灣學校的雪梨台灣同鄉會前會長童致元（Austin Tuon）表示，澳洲的政府和公眾應對中共滲透中文學校的情況感到擔憂，特別是這些學校是由納稅人資助、與公立學校合作。





「如果你送你的子女去學校，接受的是由中國共產黨批准的主張，那你應該非常擔憂。」



林松提供的三本其學校採用的繁體字及簡體字教材。 Source: Supplied 不過，作為北京當局的長期批評者，林松則為中國出版的中文教科書「鳴不平」。





他介紹，澳洲的中文學校主要使用兩種教科書，簡體字的是由廣州暨南大學華文學院編寫，繁體字則有台灣多間私營出版社的不同教材。他認為，無論哪一版本，因為都是針對海外市場，所以內容基本都是傳承中華文化，鮮有涉及政治。





但他承認「各花入各眼」，同一內容可能有不同意見。他舉例指：「有個章節標題是『我愛北京天安門』，有沒問題呢？我覺得很難說有問題，但覺得有問題的人就說有問題。」





「我就覺得非常取決於老師如何表達。如果他繼續唱後面的歌詞『偉大領袖毛主席』，那就變得政治化了。」



教材本身的問題不是很大，關鍵是老師怎樣去教。

林松以自己為例子，坦言他會教學生毛澤東的詩詞，「作為文學欣賞，我認為沒問題」，但他會小心挑選比如《卜算子·詠梅》之類的非政治內容。「不過可能有人會覺得（涉及毛澤東）都是滲透，完全不能接受。」





他也提到，澳洲學校採用的中文教科書還有其他來源途徑：「有些學校嫌這些針對海外的教科書太淺，於是自行編寫，又或者直接採購中國的（語文）課本。」





而在自己的學校，他形容為「不屬於台灣那邊也不屬於大陸那邊」，會根據市場需求和實際情況，為來自中港台、東南亞背景的華裔子弟混合使用繁簡體教材。





SBS中文記者翻閱林松提供的分別由兩岸編寫的教材——中華民國僑務委員會的《學華語向前走》及廣州暨南大學的《中文》——其中兩冊，發現教學內容並無強烈政治性，不過都隱含可能具爭議性的內容。



僑委會的中文教科書稱台灣為「國家」、台北為「首都」。 Source: Supplied 暨南大學的教科書稱「北京是中國的首都」。 Source: Supplied 林松相信，與教科書內容、老師的教育方式相比，最大的問題在於由中國政府資助的活動。





「十幾年開始就有中國大陸搞的夏令營冬令營，叫做『遊學團』、『尋根團』，一團去大約兩個禮拜，會有課上，也有風景名勝參觀。家長只需出機票錢，（子女）遊玩食宿都是免費的。」





他認為當中有兩個問題：一是西方人眼中，免費外遊有「政治宣傳」、「政治賄賂」之嫌；二是旅遊點可能涉及韶山毛澤東故居等有政治意味的地方。





此外，他指出一些由北京主辦及資助、在海外展開的賽事，如「中華文化知識大賽」問答比賽、「你好中文」朗誦比賽，都可能涉及政治內容。





公開資訊顯示，該朗誦比賽的主辦機構指定朗誦內容必須來自北京出版的《中國語文朗讀指導手冊》。「書中大部份都是兒歌、歷史、文化（題材），但也有歌頌『新中國新面貌』的內容。」



2019年7月，林松（右）在雪梨參與支持香港民主運動。 Source: SBS / SBS/ Elsa Tsang 天空新聞的報道指，有華裔學生在參加比賽時朗誦「長江是中國最長的江，黃河是中國的母親河」詩歌，符合北京的宣傳內容。





報道又援引一間中文學校的網頁，指有學生參加完前往湖南的冬令營後寫觀後感，稱自己以前對毛澤東一無所知，現在才知道這位「偉人」一直被外國人歪曲。





目前新州有125間在政府登記、使用公立學校場地的中文學校，當局為每個場地資助2500元、為教材和活動資助最高1萬元。





維州共有31間合資格的中文學校獲得教育部門的年度撥款，它們也能向學生收費，但必須符合收費指引、財務管理標準，且資金不得用於政治或宗教項目。



