【為兒為女】澳洲港媽出書教女兒學中文

Lisa Chan出版有中文兒歌的中英雙語音樂書，最初的動力完全來自女兒，希望女兒學中文。





「我看到（視頻分享網站）Youtube有很多不同廣東話及國語的兒歌，可以播給她（女兒）聽，但我不想她年紀這樣小，就用太多電子機器，例如Ipad，所以就決定買多些書給她。」



Lisa Chan 不願女兒年紀幼小，就要用電子機器聽中文兒歌。 Source: Supplied

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出書動力來自愛護女兒

但Lisa發現市面上有音樂的雙語兒童書不多，有音樂的都是要上網聽，她不喜歡要透過電子機器上網去教女兒中文。





「即使這些書有音樂，很多都是用經典的中文兒童歌曲，這樣對我來說很親切，因為細個個陣聽過，但對好似我先生來說，他是比較西化，所以他未聽過這些兒歌，所以開頭聽是比較難。」





於是Lisa就決定，會用經典的英文兒歌去寫書。「例如The wheels on the bus，跟住翻譯做中文，到時小朋友與父母，隨時隨地可以去讀，可以去唱，一齊去玩，就是這樣開始了。」





Lisa將幾首英文兒歌翻譯成中文，再找人校對修訂，她說翻譯歌詞是困難，要配合音樂，而翻譯出的中文，與英文字數不同，國語與廣東話的翻譯也不同。



因疫情封城受阻

出版雙語音樂書，Lisa從籌備到出版，一本要1年至年半的時間，一開始就構思故事內容，再找音樂配合，接著要找適合律師，討論版權問題，如果確認可以用想用的歌曲，就開始找人畫畫。





書中的兒歌原本Lisa想自己唱。「但因為瘟疫與封城，就有些阻滯，未能出街，就決定找人幫手唱。」





「因為有時買給女兒的書，很多時聽到的聲音有些像機械人，不是很溫柔，因為有些歌是陪小朋友睡覺，所以想把聲除了活潑外，要帶些溫柔。」





在找出版商的時候，Lisa 曾經聯絡澳洲一些出版商，要求作者給樣本，但提供的資料又非常有限，令她一度想自己出版發行，不過後來終於找到出版商合作。





被問及出書最困難之處，Lisa說，每一個階段就有不同困難。「每個畫家的方式不同，開始時自己會畫一個樣板，以為有樣板，加上（向畫家）解釋故事內容，（畫家）就會畫到自己期望的，但其實不是，很多事情都要自己一手一腳去做。」



書內中英對照。 Credit: Lisa Chan 雖然經過年半時間，Lisa 才出第一本作品，「女兒也由BB，到現在大約兩歲半」，但女兒對這本書印象深刻，並且經常拿來聽，而最令Lisa感到欣慰，是女兒會將書中兒歌，聯想起日常生活事物。





「例如我本書有歌曲『一二三四五，我釣到一條小魚』，這歌曲主要教小朋友數數目字，以及認識不同動物，現在她在託兒中心，擁有1條魚。不知怎樣，她可以利用書，很奇妙可聯想起這條魚，並唱國語版，會跟我說，返學有條魚，然後會唱書中的歌給我聽。」





Lisa表示，除了女兒外，連丈夫的中文也改善，「現在懂得（用中文）由1數到10」





「很多人買了國語版，現在正籌備廣東話版，預計大約11月就可以開始接受預訂。」



澳洲中英雙語作者寥寥可數

Lisa有信心中英兒童音樂書，在澳洲有需求。除了去年2021年的人口普查數據顯示，中文是第二使用最多語言外，澳洲本地中英雙語書的作者，寥寥可數，而中英故事書配有音樂的，Lisa說「基本沒有」。





「澳洲教育制度，零至4歲，政府沒有撥款給託兒服務，用其他語言教小朋友日常事物。」





目前Lisa的第一本作品，已經在香港發售，表示雖然自己有全職工作，未來一年會盡力集中在澳洲本地推廣宣傳的工作，同時計劃每年出兩本書，也想過全職投入出書的工作。





「因為今年出過幾個活動，與小朋友和他們的家人一起，大家唱歌，自己也感興趣。希望出多些書，出席這些活動，與小朋友及他們家人，一起唱書內的歌曲以及讀我的書。」





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