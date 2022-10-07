華人祖父母與孫兒的文化代溝：「點解成日話我百厭？」

來自香港的 SBS Voice 親子專欄作家Lucille Wong有個小女兒，從出生起就被公公婆婆「錫到燶」。她每星期有兩日讓父母照顧女兒，讓自己有時間做自己的事，而女兒也喜歡去公公婆婆家，因為郊區的房子更大。





然而在女兒在3歲時突然不想再去，更不想過夜。在經歷了哭泣、發脾氣和硬帶她去之後，Lucille終於問女兒原因。女兒起初只回答「just because」，於是她一邊陪她玩積木、一邊講述公公婆婆家有多好吃多好玩的東西，女兒才鬆口：「因我我不想做一個調皮的女孩。」



我沒有搶東西。我沒有踢人。我沒有推人。我不是一個調皮的女孩。

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Lucille頓時明白了。在中國文化中，孩子們被教導要遵守紀律、尊重長輩、聽話。她父母家有很多規矩：不穿鞋就出門、麵包屑掉地上、做事太慢等等，都會被廣泛地說「naughty」。作為學齡前兒童，女兒會一直很「naughty」。





Lucille擁抱了女兒，覺得她很天真：「她明白調皮是不好的，給我留下深刻印象，我為她試圖做好孩子而感到自豪。」





於是，她和父母談起這件事，而父母很支持她的育兒方式：少一些「專制」，多一些傾聽，樹立同理心，不打孩子。雖然大家一開始就同意這些做法，但有時文化上的細微差別會影響到3歲小孩。





令Lucille高興的是，父母改變了自己的語言和方法：他們不再因為孫女拒絕穿外套而訓斥她，而是計算她穿了多少件衣服，並挑戰她的數數能力，結果七成情況下都有效達到目的。



為人父母就是與孩子一起學習和成長。作為一個多元文化、多代同堂的家庭，有很多東西要學，這也包括我女兒。

之後，她家裡把「naughty」的定義限定為「不聽話」。她們告訴女兒，有時候，不聽爸爸媽媽話、祖父母話就是「百厭」，而她正努力學習「善於傾聽」。



