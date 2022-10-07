華人祖父母與孫兒的文化代溝：「點解成日話我百厭？」

年幼的子女不想再去公公婆婆家玩，可能是因為文化的代溝——有時華人長者覺得無害的玩笑，可能小朋友會覺得很刺耳。

asian chinese grandparent bonding with their baby boy grandchild in public park in the morning

asian chinese grandparent bonding with their baby boy grandchild in public park in the morning Source: iStockphoto / EDWIN TAN/Getty Images/iStockphoto

來自香港的
SBS Voice
親子專欄作家Lucille Wong有個小女兒，從出生起就被公公婆婆「錫到燶」。她每星期有兩日讓父母照顧女兒，讓自己有時間做自己的事，而女兒也喜歡去公公婆婆家，因為郊區的房子更大。

然而在女兒在3歲時突然不想再去，更不想過夜。在經歷了哭泣、發脾氣和硬帶她去之後，Lucille終於問女兒原因。女兒起初只回答「just because」，於是她一邊陪她玩積木、一邊講述公公婆婆家有多好吃多好玩的東西，女兒才鬆口：「因我我不想做一個調皮的女孩。」
我沒有搶東西。我沒有踢人。我沒有推人。我不是一個調皮的女孩。
Advertisement
Lucille頓時明白了。在中國文化中，孩子們被教導要遵守紀律、尊重長輩、聽話。她父母家有很多規矩：不穿鞋就出門、麵包屑掉地上、做事太慢等等，都會被廣泛地說「naughty」。作為學齡前兒童，女兒會一直很「naughty」。

Lucille擁抱了女兒，覺得她很天真：「她明白調皮是不好的，給我留下深刻印象，我為她試圖做好孩子而感到自豪。」

於是，她和父母談起這件事，而父母很支持她的育兒方式：少一些「專制」，多一些傾聽，樹立同理心，不打孩子。雖然大家一開始就同意這些做法，但有時文化上的細微差別會影響到3歲小孩。

令Lucille高興的是，父母改變了自己的語言和方法：他們不再因為孫女拒絕穿外套而訓斥她，而是計算她穿了多少件衣服，並挑戰她的數數能力，結果七成情況下都有效達到目的。
為人父母就是與孩子一起學習和成長。作為一個多元文化、多代同堂的家庭，有很多東西要學，這也包括我女兒。
之後，她家裡把「naughty」的定義限定為「不聽話」。她們告訴女兒，有時候，不聽爸爸媽媽話、祖父母話就是「百厭」，而她正努力學習「善於傾聽」。

相關內容

教育子女遠離暴力尊重他人 家長應以身作則

【育兒新招】紙板母親慰喊B

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 7 October 2022 at 2:59pm
Source: SBS / SBS Voices