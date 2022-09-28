「港人滙坊」4月成立 冀助香港人澳洲定居

「有見越來越多港人移世界各地，澳洲也是熱門移民國家之一…所以我們就成立一個港人為對象的平台。希望能夠令港人盡快融入本地社群。」





「港人滙坊」（Aus-Hong Kong Connex）創辦人之一卓太接受SBS中文訪問時，介紹該會成立的目的時，作上述表示。





「港人滙坊」由一班在昆州及新州的香港移民創辦，他們都是透過網上群組認識。





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「今年4月開始醞釀，到7月開始有雛形，9月有自己的網頁。」



「港人滙坊」在9月完成網頁，為香港人提供定居澳洲資訊。 卓太表示，目前該會的成員主要來自昆州及新州，但長遠是希望全澳各地都有該會的成員。





「現時的經費是靠組員的捐款。將來計劃會售賣紀念品，作為營運經費。」





卓太表示，為了令澳洲本地的香港人認識他們這個新組織，所以開始著手舉辦活動。



「港人滙坊」將於10月舉辦成立後首項活動。 Source: Supplied / Aus-Hong Kong Connex 「趁現在假期，家長比較有空閒時間，將會在10月1日星期六提供兩場免費電影欣賞會。」





她解釋，因為他們的組織，在新州的人手較多，同時新州香港移民較多，所以第一項活動會在雪梨舉辦。





至於會否在其他城市也舉行免費電影活動，卓太表示，要視乎人手問題，如果今次反應理想，就可慮是否可以到其他城市舉行。





卓太又表示，香港人如果對澳洲定居有疑問，可以透過該組織的社交平台，他們會盡量提供資料，希望香港人可以開心在澳洲定居。





政府數據顯示，到2020年6月底，全澳香港出生的居民有104,760人，較2010年6月底的85,460人多22.6%，是澳洲第5大移民社區，佔澳洲海外出生人口1.4%，佔澳洲總人口0.4%。

