狐狸「成精」搞砸新州千萬元項目 人類追獵5年無果反被戲弄

為保護瀕危的本土野生動物如兔耳袋狸、平原鼠和西部袋鼬，當局於2018年在新州西北部Pilliga投資4000萬元成立自然保護區等保護項目，一邊用圍欄將5800公頃的樹林包圍，一邊獵殺區內所有威脅脆弱動物生存的野獸，包括野貓和狐狸。





該保護區的營運經理Wayne Sparrow表示，他曾經不認為這個任務有多難，因為他帶領團隊短短數月，便在圍欄建成後令區內只餘下6隻野貓和6隻狐狸。





「最後，只有一隻貓經常出現在攝像頭前，偶爾有一隻狐狸晃過。有一日，我們發現牠們在同一條路線上……當貓急轉彎時，狐狸也跟了上去，我們意識到狐狸在抓貓。兩隻動物你追我趕，終於對上了。貓的頭部遭受幾處重擊，最終被狐狸吃掉。」





「自此以後，保護區裡只剩下一隻野獸：耳朵裂開的狐狸，就是Rambo。」





在人類發現這隻狐狸異常聰明、狡黠之後，以美國電影《第一滴血》裡的主角Rambo來命名牠，即使他們自始至終不知道其性別。



新州西北部的Pilliga自然保護區。 Credit: Brad Leue Photography 團隊追獵Rambo數月無果，於是向職業獵人、退伍軍人和原住民求助，但大家發現自己常用的獵狐方法都不管用。





原住民獵人Jimmy Langley是5年來「唯二」和Rambo正面對決的人。「這隻狐狸和其他的完全不一樣。我跟踪了牠12個月，見到牠的時候，我們5個人牽著6條狗，圍著5、6公里的土地想包圍牠。」





「我們尋找牠的足跡、木頭上的洞，任何痕跡。那天很熱，我繞道過去，終於接近了牠所在的位置。在10米外的地方，狐狸突然衝了出來，我只看到模糊的橙色身影，簡直像箭一樣飛出去。我大叫『在那兒！』但為時已晚，狐狸跑了，再也沒找到。」





團隊發現，Rambo能在一英里外感知機器發出電流聲，包括電圍欄、相機的聲音，其智商也非常高。「我們一直研究牠的行為模式，但牠似乎沒有模式。大部份狐狸會隨著月亮的變化移動位置，但這隻狐狸從來不會兩次走過同一條路。」





他們還設下食物誘餌，但Rambo從來只是聞一聞，只吃自己殺死的動物。還有一次，一位獵人徹夜站崗，第二天再來時，發現常坐的地上有一攤狐狸屎。「牠似乎是用這種方式嘲笑人類。」





「Rambo不僅是運氣好，就是比普通狐狸更強。每次我們來設陷阱、放誘餌，牠都能學到新本領。」



在攝像頭留下蹤跡的Rambo。 Credit: Australian Wildlife Conservancy 過去5年，人類設下10,400個陷阱，放置3,500個毒餌，修建73個哨站，安裝97台紅外線攝像機，出動追踪犬搜查55天，甚至找神槍手坐直升機射殺，都無功而返——然而，這隻狐狸的「傳奇」最終在去年底謝幕。





Wayne Sparrow表示，2022年10月9日是他們最後一次發現Rambo的蹤跡，之後牠就消失了，相信牠很可能死於去年10月當地的洪災中。「我百份百確定牠已經死了。」





5年後，新州的野生動物部門終於可以在今年初完全啟動自然保護區，把受保護的動物放歸這片樹林。



