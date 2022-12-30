绝迹近60年 十只袋鼬被放生至新州野生动物保护区

要点： 这种本土动物最后一次在野外被发现是在1963年，此后便在澳大利亚大陆绝迹；

十只东袋鼬已被放生到新州的一个野生动物保护区；

这是该物种繁殖和野化工作五年来的成果。

一个濒临灭绝的物种在一个“具有全球意义的时刻”获得了第二次繁衍生息的机会——10只东袋鼬（Eastern Quolls）已被放生到新州的自然保护区。





这些动物被放生到环保组织澳大利亚方舟（Aussie Ark）位于该州上猎人谷（Upper Hunter）地区的占地400公顷的巴林顿野生动物保护区，以进一步支持正在蓬勃发展的东袋鼬保育种群。





1963年，东袋鼬在澳大利亚大陆被宣布灭绝。



巴林顿种群是澳大利亚大陆上最大的种群，并且是通过塔斯马尼亚袋鼬计划建立的——在塔州野外仍然可以找到这种有袋动物。





“这是一个具有全球意义的时刻，”澳大利亚方舟总经理蒂姆·福克纳（Tim Faulkner）说。





“我们在这里，将健康、快乐的动物放归澳大利亚丛林。”





“这是五年辛勤工作的惊人结晶，再次证明了我们的繁育和野化计划的成功。”





这种体型与家猫相仿的食肉动物大多在夜间活动，是一种独居动物。它曾经在大陆上繁衍生息，但由于天敌野猫和狐狸的影响，其数量出现锐减。





澳大利亚方舟希望最终能在巴林顿保护区培育出一群袋鼬，该环境代表了它们在没有野性入侵掠食者威胁的情况下通常会经历的野外生活。





特殊的栅栏将猫、狐狸和猪阻挡在外。



每当我们进行这样的放生时，我们就是在让时间倒流。这个精致的物种遭受了如此多的痛苦。这是它应得的第二次机会。 澳大利亚方舟总经理蒂姆·福克纳





11月，澳大利亚方舟宣布春季在巴灵顿保护区出现了一轮“婴儿潮”，总计有63只袋鼬幼崽出生。





“这种模式旨在实现可衡量的结果。从确定一个濒危物种，到建立一个保育种群，再到将该物种送回它应该去的野外。这就是澳大利亚方舟的专长，”福克纳说。





该非营利组织成功释放到上猎人谷保护区的其它物种包括塔斯马尼亚袋獾、长鼻袋鼠、红褐袋鼠和刷尾岩袋鼠。





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