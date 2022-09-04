喜鹊 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 喜鹊的寿命可长达30年
- 喜鹊在春天产卵，它们可能会为了保护它们的巢穴扑向你
- 他们有很好的记忆力，能记住那些让他们感到威胁的人
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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你有没有在当地公园见过这样的牌子?
牌子上写着“当心喜鹊飞扑啄人”?
让我们说一说澳大利亚喜鹊吧，
它是澳大利亚最受人喜爱的鸟类之一。
与澳洲野生动物共存
喜鹊
喜鹊俏皮可爱，十分有趣。
它们长着黑白色羽毛，
脖子上有白色的羽毛。
喜鹊生活在澳大利亚各地。
它们喜欢青草，因此喜欢住在郊区。
澳大利亚喜鹊在同个区域会住上很多年。
这个区域就称为它们的领地。
它们成双入对，与配偶一起生活，
年幼的喜鹊成群生活在一起。
喜鹊的寿命长达30年。
喜鹊对你家的后院非常好。
它们吃糟蹋草坪的蛴螬。
喜鹊还吃昆虫、蜥蜴、
老鼠和蜘蛛。
喜鹊在春季产卵。
这是它们的繁殖季节。
在此期间，喜鹊会保护自己的领地。
为了保护鸟蛋和小鸟，它们可能会
飞扑过来啄你。
如果有人走近，
喜鹊会飞扑而来，越飞越近，
直到人走开为止。
喜鹊只会飞扑啄人几周时间，
在幼鸟离巢后就会停止。
在此期间，你可以戴上帽子
或者撑起雨伞来保护头部。
在繁殖季节，不要靠近它们的鸟巢，
这一点也非常重要。
绝不可向喜鹊挥舞棍棒或者扔石子。
它们记性很好，
会记住让它们受到威胁的人。
小测试！
喜鹊在什么时候会飞扑啄人…...
…...繁殖时、饥饿时、还是瞌睡时？
喜鹊在繁殖时会飞扑啄人。
如果你善待喜鹊
它们就会信任你。
它们会帮你确保草坪没有蛴螬。
我们喜欢与喜鹊共存！
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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