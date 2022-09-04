笑翠鸟 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 笑翠鸟生活在澳大利亚的东部和西南部
- 笑翠鸟吃老鼠、大鼠、小蛇、蜥蜴、鱼和昆虫
- 笑翠鸟终生配对，它们在春天筑巢
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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你有没有听到过树上传来大笑声？
那是一家笑翠鸟的叫声。
它们在郊区经常可见。
让我们了解如何与它们共存吧。
与澳洲野生动物共存
笑翠鸟
笑翠鸟长着白褐色羽毛
和强有力的鸟喙。
在笑翠鸟猎食时可以派上用场。
笑翠鸟生活在澳大利亚东部和西南部。
笑翠鸟所住的一片区域叫作领地。
如果笑翠鸟住在你家附近，
它们就会在那里住上很多年。
笑翠鸟是一家家住在一起的，
彼此交谈，它们的叫声
就是澳大利亚人所称的笑声。
你在黎明和黄昏时可能会听到。
笑翠鸟吃老鼠。
它们还吃小蛇、
蜥蜴、鱼和昆虫。
它们用强有力的鸟喙咬住和击打食物，
弄断骨头，然后吃掉。
笑翠鸟会把你家四周的老鼠吃掉。
如果你使用灭鼠药，
笑翠鸟也可能会被毒死。
笑翠鸟终生配对。
它们春季在树洞和棕榈树上结巢，
并且保护鸟巢不被其它笑翠鸟侵占。
笑翠鸟看到自己在玻璃窗里的影子时，
可能会试图对影子进行攻击。
你可以在窗户摆放植物之类的物品
使玻璃不会反射，
这样就可以帮助笑翠鸟。
小测试！
笑翠鸟喜欢吃…...
…...花、水果、还是老鼠？
笑翠鸟喜欢吃老鼠。
笑翠鸟有着特别的笑声，
是澳大利亚人的后院
和居民区的一部分。
我们喜欢与笑翠鸟共存！
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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