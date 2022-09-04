鹦鹉 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 澳大利亚有50多种鹦鹉，其中凤头鹦鹉是鹦鹉家族中体型最大的一种
- 彩虹鹦鹉是一种小型的、在澳大利亚最常见的鹦鹉
- 给任何澳大利亚鸟类喂食都会缩短它们的寿命
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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鹦鹉色彩鲜艳，生性好奇，
待人友善，十分有趣。
我们喜欢与大大小小的
澳大利亚鹦鹉共存。
与澳洲野生动物共存
鹦鹉
澳大利亚有五十多种鹦鹉。
凤头鹦鹉是鹦鹉科中最大的鹦鹉。
黑凤头鹦鹉是所有鹦鹉中最大的鹦鹉。
葵花凤头鹦鹉是最常见的凤头鹦鹉。
这种凤头鹦鹉头上有黄色鸟冠，
并因此而得名。
这种凤头鹦鹉见于
澳大利亚东海岸和北部。
凤头鹦鹉生活在郊区，
一年中大部分时间都住在相同的区域。
凤头鹦鹉有非常强有力的鸟喙，
并用鸟喙嗑开土生坚果和种籽。
它们在树洞中产卵。
不要给凤头鹦鹉喂食。
它们用木头来磨尖鸟喙，
如果等待喂食的话，
它们可能会损坏你的房子。
粉红凤头鹦鹉是中等个头的鹦鹉。
粉红凤头鹦鹉长着深粉色的脸
和灰色的羽毛。
粉红凤头鹦鹉主要吃地上的种籽，
并且一大群生活在一起。
虹彩吸蜜鹦鹉是体型较小的澳大利亚鹦鹉，
也是澳大利亚最常见的鹦鹉。
吸蜜鹦鹉色彩艳丽，喜欢交头接耳。
虹彩吸蜜鹦鹉吸食花蜜，
吃土生水果和种籽。
不要给任何一种澳大利亚鸟类喂食。
不要给它们面包或蜂蜜。
给这些鸟喂食会缩短它们的寿命。
小测试！
鹦鹉与配偶一起生活多久……
……一个月、五年、还是终生？
鹦鹉与配偶终生为伴。
你可以用较浅的水盆留一盆水，
以此来吸引吸蜜鹦鹉。
它们可能会携家带口来喝水、沐浴。
我们喜欢与澳大利亚鹦鹉共存！
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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