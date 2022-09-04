树袋熊 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 考拉只吃树叶
- 考拉是夜行动物
- 考拉不是熊，它们是有袋动物
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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你有没有听到过树上传来
哼哼的声音？
这可能是树袋熊的叫声！
如果你生活在城市边缘，
可能会有幸见到树袋熊。
但树袋熊所剩无几。
让我们了解如何保护它们吧。
与澳洲野生动物共存
树袋熊
树袋熊长着灰色的大耳朵、
黑色的大鼻子、
毛茸茸的毛皮和强有力的大脚爪。
树袋熊生活在东海岸
以及南澳州的部分地区。
它们生活在高大的桉树上。
树袋熊是独居动物，
80%的时间都在睡觉。
它们是夜行动物。
也就是说，它们白天睡觉，晚上活动。
树袋熊在求偶时会发出哼哼声。
树袋熊不是熊，而是有袋动物。
这就是说，它们有一个育儿袋。
它们的幼兽叫做Joey。
幼崽在妈妈的育儿袋中
生活大约六个月时间。
在一岁后，它们会找自己的树居住。
树袋熊以桉树叶为食。
它们吃很多树叶，
必须从一棵树移到另一棵树。
树袋熊下到地上时，
可能会被车撞，
也可能受到狗攻击。
如果你看到貌似生病或受伤的树袋熊，
要保持距离，
打电话向野生动物救援组织求助。
你可以通过一些方式来帮助树袋熊，
如小心开车，
给狗拴上遛狗绳，
保护它们赖以为食
及作为生境的树木。
树袋熊如今在澳大利亚属于濒危动物。
濒危指的是它们所剩无几。
在野外看到树袋熊是非常特别的事情。
小测试！
树袋熊的幼儿叫做…...
…...Billy、Joey还是Fred?
树袋熊幼兽叫做Joey。
树袋熊只吃树叶，生性非常害羞。
它们是澳大利亚最受人喜爱的动物之一，
并且属于受保护物种。
我们喜欢与树袋熊共存！
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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