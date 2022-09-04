树袋熊 | 与澳洲野生动物共存

考拉只吃树叶，且非常害羞。它们是澳大利亚最受欢迎的动物之一，也是受保护物种。点击视频了解更多关于考拉的信息，并学习如何帮助保护它们。

Key facts:
  • 考拉只吃树叶
  • 考拉是夜行动物
  • 考拉不是熊，它们是有袋动物
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过
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你有没有听到过树上传来

哼哼的声音？

这可能是树袋熊的叫声！

如果你生活在城市边缘，

可能会有幸见到树袋熊。

但树袋熊所剩无几。

让我们了解如何保护它们吧。

与澳洲野生动物共存

树袋熊

树袋熊长着灰色的大耳朵、

黑色的大鼻子、

毛茸茸的毛皮和强有力的大脚爪。

树袋熊生活在东海岸

以及南澳州的部分地区。

它们生活在高大的桉树上。

树袋熊是独居动物，

80%的时间都在睡觉。

它们是夜行动物。

也就是说，它们白天睡觉，晚上活动。

树袋熊在求偶时会发出哼哼声。

树袋熊不是熊，而是有袋动物。

这就是说，它们有一个育儿袋。

它们的幼兽叫做Joey。

幼崽在妈妈的育儿袋中

生活大约六个月时间。

在一岁后，它们会找自己的树居住。

树袋熊以桉树叶为食。

它们吃很多树叶，

必须从一棵树移到另一棵树。

树袋熊下到地上时，

可能会被车撞，

也可能受到狗攻击。

如果你看到貌似生病或受伤的树袋熊，

要保持距离，

打电话向野生动物救援组织求助。

你可以通过一些方式来帮助树袋熊，

如小心开车，

给狗拴上遛狗绳，

保护它们赖以为食

及作为生境的树木。

树袋熊如今在澳大利亚属于濒危动物。

濒危指的是它们所剩无几。

在野外看到树袋熊是非常特别的事情。

小测试！

树袋熊的幼儿叫做…...

…...Billy、Joey还是Fred?

树袋熊幼兽叫做Joey。

树袋熊只吃树叶，生性非常害羞。

它们是澳大利亚最受人喜爱的动物之一，

并且属于受保护物种。

我们喜欢与树袋熊共存！

鸣谢

与澳大利亚野生动物共存是SBS与
纳维教育集团未来技术（
Navitas Skilled Futures）
WIRES
合作的项目。

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Published 4 September 2022 at 12:05pm
Presented by Virginia Langeberg
Source: SBS