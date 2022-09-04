刷尾负鼠 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 刷尾负鼠的大小和猫一样，可以从一棵树跳到另一棵树上
- 作为有袋类动物，它们有一个小口袋来携带它们的孩子，即负鼠幼崽（joeys）
- 法律规定，不能将负鼠挪出其领地，因为它们可能会因此死亡
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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你有没有听到屋顶传来砰砰声和吱吱声?
这可能是刷尾负鼠的声音。
与澳洲野生动物共存
刷尾负鼠
澳大利亚有许多住在树上的动物。
常见的刷尾负鼠已经习惯在郊区生活，
因此你可能会在住宅区内见到它们。
刷尾负鼠得名于毛刷一般的黑色尾巴。
它们还长着大大的尖耳朵、
银灰色的毛皮和尖锐的爪子。
它们的个头像猫一般大小，
可以从一棵树跳到另一棵树。
刷尾负鼠生活在澳大利亚各地。
它们以许多土生树木的花叶和果实为食。
负鼠还会吃我们的水果和蔬菜。
如果我们大量种土生树木，
它们可能就不会碰果树。
负鼠是有袋动物。
有袋动物有一个育儿袋。
负鼠的幼兽叫做Joey。
有时候，幼兽会从妈妈背上掉落而迷失。
负鼠幼兽没有妈妈就无法存活。
因此，如果你发现没有妈妈的负鼠幼兽，
请联系野生动物救援服务机构
或当地兽医。
刷尾负鼠是领地类动物，
也就是说，它们会待在一个区域。
通常，负鼠生活在树洞中。
如果没有树洞的话，
它们可能会以屋顶为家。
法律规定，不可以将负鼠
从其领地移走。
如果将它们从领地移走，
它们可能会死掉。
如果你的房子有负鼠，
请打电话向当地救援服务机构咨询。
负鼠是受保护的野生动物，
绝不可给负鼠下毒。
小测试！
不可伤害负鼠的原因是它们……
……受到保护、濒危、还是可爱？
不可伤害负鼠的原因是它们受到保护。
负鼠生性害羞，如果你远离它们，
它们绝不会伤害你。
负鼠是毛茸茸的可爱动物，
并且是我们生态系统的一个重要部分。
我们喜欢与负鼠共存！
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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