蛇 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 澳大利亚有一百多种蛇类
- 如果你定期除草并清理垃圾，蛇就会远离你家
- 杀害或伤害澳大利亚蛇类是违法的
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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你有没有在草丛中见过蛇？
许多人都怕蛇，
但蛇是澳大利亚生态系统的一个重要部分，
并且受到法律保护。
让我们了解如何与蛇共存吧。
与澳洲野生动物共存
蛇
蛇见于澳大利亚各地，
甚至在水中！
蛇经常见于郊区
以及住房附近的丛林中。
我们有时候会把蜥蜴误认为蛇。
但你可以做出区分。
蛇没有耳朵开口，也没有腿。
澳大利亚有一百多种蛇。
许多澳大利亚的蛇（如蟒蛇）是无毒的。
但有些蛇是剧毒的。
东部褐蛇可令人致命，你必须远离。
如果你远离蛇的话，
它们是不会伤害你的。
东部褐蛇见于澳大利亚东海岸
以及南澳和北领地的部分地区。
如果你在后院看到蛇，不要惊慌。
蛇在几个小时后应该就会离开。
让宠物和儿童远离蛇，
让蛇自行离开。
如果你把草剪短并且清除垃圾，
就不会吸引蛇过来。
如果你在房子里发现蛇，
就走到另一个房间。
关上房门，用毛巾堵住房门底下。
然后打电话向野生动物专家求助。
绝不可试图抓住或杀死蛇。
大多数被蛇咬伤的情况就是这样发生的。
蛇想要避开人，
如果能够离开的话，
它们会尽快离开。
杀死或伤害澳大利亚的蛇是违法的。
小测试！
蛇没有……
……头、尾巴、还是腿？
蛇没有腿。
如果你远离蛇，
蛇就会远离你。
蛇是受到保护的澳大利亚动物，
并且是在澳大利亚生活的一部分。
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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