蜘蛛 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 亨茨曼蜘蛛又大又多毛，但它们并不危险
- 最危险的澳大利亚蜘蛛是漏斗网蜘蛛和红背蜘蛛
- 生活在澳大利亚意味着与蜘蛛共存
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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与蜘蛛共存是澳大利亚生活的一部分。
澳大利亚有数千种蜘蛛。
如果这让你感到紧张的话，
请不要担心，有害的蜘蛛并不多。
让我们了解如何与蜘蛛共存吧。
与澳洲野生动物共存
蜘蛛
澳大利亚一些常见的蜘蛛有长腿蜘蛛、
圆蜘蛛和猎人蜘蛛。
猎人蜘蛛体型较大，长有毛发。
它们会跳跃，可能会让人吓一跳。
你可能会在家中或花园里看到这些蜘蛛，
但这些蜘蛛没有危险。
它们吃昆虫和蚊子，
因此有这些蜘蛛可能是好事。
澳大利亚最危险的蜘蛛
是漏斗网蜘蛛和红背蜘蛛。
这些蜘蛛剧毒，
因此你需要非常小心。
漏斗网蜘蛛见于澳大利亚东海岸，
最常见于新南威尔士州，包括悉尼。
漏斗网蜘蛛生活在洞穴中。
它们在泥土或木头的洞穴中
编织出漏斗形状的网。
漏斗网蜘蛛长着黑色或褐色的身体、
长长的腿和大大的毒牙。
红背蜘蛛生活在澳大利亚各地，
喜欢阴凉的地方。
它们身体呈黑色，
背端有一个红色印记。
你在烧烤炉下方或在花园棚屋中
可能会发现它们。
在澳大利亚与蜘蛛共存
有一些简单的方法。
首先，如果你把鞋子留在外面，
一定要把鞋子抖一抖再穿。
里面可能有蜘蛛。
其次，如果你把洗好的衣服挂在外面，
从挂衣绳上取下衣服之后
要把衣服抖一下。
蜘蛛可能会爬到衣服上。
如果你被漏斗网蜘蛛或红背蜘蛛咬伤，
就需要立即就医。
对这两种蜘蛛咬伤
有抗毒药剂。
小测试！
漏斗网蜘蛛生活在…...
……网中、洞穴中、还是巢中？
漏斗网蜘蛛生活在洞穴中。
澳大利亚蜘蛛有各种形状和大小。
你在家中或花园里可能会发现它们。
在澳大利亚生活
就意味着与蜘蛛共存。
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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