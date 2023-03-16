【新鮮出爐】2023澳洲十大必到城鎮 新州邊境小鎮成榜首

旅遊網站 Wotif 公佈了 2023 年必去的十個澳洲小鎮，位於新州的 Albury 被評為最佳澳洲旅遊城鎮，在十大排行榜佔榜首。





作為第六屆 Wotif 旅遊網選出的澳洲必到城鎮年度大獎得主，這個位於新州 Murray River 河畔的地區小城，從前常被視為「路上的中途站」而非旅遊目的地。但隨著越來越多的澳洲人在區內尋找長周末的度假地點，這個新州小鎮今次被評為「年度城鎮」。





Albury 位於新州與維州邊境，通常被雪梨和墨爾本之間來往的旅行人視為「平淡無奇的過境地」。但這個小鎮擁有自然美景、充滿活力的美食飲品、以及文化景觀，受到越來越多旅客讚譽。人們開始逐漸發現這個小鎮的魅力。





旅遊網站 Wotif 是根據搜索趨勢、經濟實惠性、住宿質量和評價，選出排行榜。



新州的Albury被評為最佳澳洲旅遊城鎮，在十大排行榜佔榜首。 Credit: 旅遊網站 Wotif 市長凱利金（Kylie King）表示，Albury 不再是旅客的中途停留點，而是一個可以讓旅客感受文化，歷史街區、美食、葡萄酒的地方。



網站委託 YouGov 進行一項訪問了 1024 名澳洲人的調查發現，近一半的人因家庭預算壓力，而選擇短途和本地長周末旅行，亦有近半數人想逃離城市節奏急速的生活。



維州的小鎮 Echuca 也晉身前十大。 Credit: 旅遊網站 Wotif 維州的小鎮 Ballarat 和 Echuca、昆州的 Toowoomba 以及新州的 Orange 也晉身前十大。



西澳的 Dunsborough 是入選的四個沿海城鎮之一。 Credit: 旅遊網站Wotif 昆州的 Bundaberg 是入選的四個沿海城鎮之一，與南澳的 Port Lincoln、新州的 Merimbula 和西澳的 Dunsborough 亦一起入選。



塔州的 River Derwent 河畔的 New Norfolk 榮獲本次評選的第三名。 Credit: Stu Gibson / 旅遊網站Wotif 至於位於塔州的 River Derwent 河畔的 New Norfolk 榮獲本次評選的第三名。這個擁有 6000人口的小鎮擁有強烈社區精神和對歷史的尊重。





2023 Wotif 澳洲十大必到城鎮





1. 新州 Albury





2. 昆州 Bundaberg





3. 塔州 New Newfolk





4. 南澳 Port Lincoln





5. 維州 Ballarat





6. 新州 Merimbula





7. 昆州 Toowoomba





8. 西澳 Dunsborough





9. 新州 Orange



