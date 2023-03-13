調查：八成疫後旅遊安排受阻 受訪者「各出奇謀」減旅費

民意調查網YouGov 的研究發現，生活成本及通脹壓力上升、導致 48% 的人表示，他們在未來 12 個月內出國旅行的可能性降低， 37% 的人表示，即使本地跨州旅遊的可能性亦不大。





這項對超過1000 人進行這項民意調查，由Southern Cross Travel Insurance 委託進行。雖然 87% 的澳洲人有計劃於今年內旅行，但 83% 的人表示他們現在需要重新計算開支。





表示仍會旅遊的受訪者，有幾乎一半均指他們會預訂更便宜的住宿安排，而 36% 的受訪者曾會選擇縮短行程，十分之一的受訪者不會購買旅遊保險。





Southern Cross Travel Insurance 的行政總裁 Jo McCauley 表示，前幾年被新冠疫情擾亂的旅行計劃，現在再受到家庭開支預算左右。





封鎖過後，澳洲人都渴望走出去看看世界，但不斷上升的生活開支，正影響澳洲人生活的各個層面，旅行也不例外。 Southern Cross Travel Insurance 行政總裁 Jo McCauley





「所以，現在澳洲人在繼續致力實現這些旅行的同時，亦正尋找方法降低成本，這亦不難理解。」





雖然面對生活開支過高問題，但與前一年相比，希望出國旅遊的澳洲人數量增加了 22%。與此同時，77% 的人表示他們計劃在未來 12 個月內，回自己的家鄉度假。





當澳洲統計局今日(３月14)發布的家庭支出指標時，生活成本問題的影響，將成為主導指標的因素。







