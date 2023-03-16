澳人渡假天堂或再引入「新例」 對遊客出遊工具施加限制

要點：
- 早前巴厘島發生一連串遊客違反交通條例的事件。
- 超過171名遊客因違反交通條例而被罰款。
- 有些人還被發現使用假車牌。
在峇里，在發生一連串遊客違反交通條例的事件後，外國遊客可能被禁止在峇里島駕駛電單車。
如果提議的禁令獲得批准，將於今年稍後時間生效，屆時遊客將只能駕駛從旅行社租來的汽車。
峇里省長科斯特（Wayan Koster）表示，這些措施旨在確保公共安全。
他說：「作為遊客，（你應該）要做遊客的行為，而不是騎著電單車四處遊蕩，不穿 T 恤和衣服，不戴頭盔，違反（交通規則），而且他們都是沒有執照的。」
根據當地警方的記錄，從 2 月底到 3 月初，超過 171 名遊客因違反交通規例被罰款。有些人還被發現使用假車牌。
有人擔心禁令可能會對旅遊業產生影響，包括因疫情大流行而受到嚴重打擊的出租單車業務。
53 歲經營出租電單車店的老闆 Sudana Bujangga Waisnawa 敦促省長審視這計劃。
「它正在限制我們。我們才剛從疫情大流行後恢復正常，現在有了這個(禁令)，我們如何（生存）？更不用說要我們交稅。」
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