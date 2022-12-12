印尼新刑法嚇窒遊客？峇里當局：不會檢查結婚證

印尼國會上星期引入有爭議的新刑法，
，法例同樣適用於外國人。由於峇厘是澳洲人的熱門旅遊目的地，消息在印尼和澳洲的旅遊業界都引發批評和擔憂。
為釋除疑慮，當局連日呼籲遊客無需擔心。峇里旅遊局上周五表示，外國遊客入住酒店不會被要求出示結婚證明。
峇里省長Wayan Koster周末亦指，只有當事人的父母、配偶或子女向警方舉報，才會啟動調查和訴訟。
在峇里旅遊或居住的人無需擔心印尼刑法生效。
他指新刑法比之前「更加保障每一個人的私隱的舒適」，又強調「任何旅遊住宿都不會在入住時檢查婚姻狀況」。
他亦否認消息傳出後，遊客取消航班和酒店的數字暴增，指旅遊業界的數據顯示，從12月到3月計劃到訪峇里的人數在增加。
峇里島是印尼旅遊業的重心，業界希望在2025年之前，外國遊客的數目能恢復到疫情前的每年600萬。
印尼的新刑法被視為推翻荷蘭殖民時期的舊法例，以符合穆斯林佔多數的「印尼價值觀」。新增的內容還包括侮辱總統、國旗和國家機構。
聯合國已對新刑法威脅公民自由表示擔憂。印尼全國各地抗議亦令原計劃在2019年引入國會的法例被推遲到今年。
但當局已決定本周在國會內就新刑法開啟立法程序，預計最快會在3年內完成並生效。
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