【密件披露】澳洲「水務營運權」售予中資公司? 新州州長:無相關計劃

據雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）報導，位於雪梨西部 Kemps Creek 的高級水利中心 (Upper South Creek Advanced Water Recycling Centre) 由一家名為 Trility 的公司管理，該公司隸屬於中國的北控水務集團。





該高級水利中心為雪梨超過百萬人提供服務，將由 Trility 運營五年，之後可選擇再續五年。





消息指，新州的Clayton Utz 和畢馬威會計師事務所(KPMG)早於2020 年 1 月和 2021 年 11 月已開始研究雪梨水務公司的私有化方案。在研究私有化方案後不久，該水務公司的管理就被承包了。





儘管新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 在 2 月 25 日的競選活動中一再堅稱，他的政黨「沒有將水資源私有化的計劃」。





佩洛德在二月向記者說:「我們與雪梨水務公司(Sydney Water) 沒有相關的計劃，我一直非常清楚明確地說明了這一點。」



新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 在 2 月 25 日的競選活動中一再堅稱，他的政黨「沒有將水資源私有化的計劃」 Credit: JULIAN ANDREWS/AAPIMAGE 可是文件一再顯示，新州政府正在探索水務公司的替代融資模式，包括私營部門投資者。





奧基夫(Chris O'Keefe)在他的 2GB電台節目中透露了此份機密文件，他將水務公司的管理描述為「令人擔憂」。





奧基夫說:「我們在談論的不是一棟公寓或商業房產，而是在談論我們公眾的水資源。 」





「我們不得不反對中國政府購買我們的電線桿和電線，並禁止華為參與我們的電信網絡，一家像中國北控水務集團這樣和政府有關的公司是怎麼能通過的？他們怎麼會獲准在雪梨盆地經營重要的水務公司？」





「我們要花費 3000 多億元來打擊中國政府在我們土地上的影響力，佩洛德政府竟然將我們部分供水網絡的運營權賣給中國政府擁有的公司。他們一定是在開玩笑。股東都開始表達投資意向了，這不就是私有化嗎？」





佩洛德回應說:「工黨又回復原來狀態，在每次選舉都這樣做——在新州展開恐嚇活動，並試圖恐嚇社區。」





2020 年 3 月，時任財務廳長的佩洛德表示，他沒有計劃將 Sydney Water 進行私有化研究。然而，畢馬威會計師事務所的「未來融資戰略」報告為政府帶來了直接壓力。





該文件稱，股東（政府部長）對未來的資金需求很大，一直在研究通過資產回收和增加股息尋求現金流。畢馬威報告就「長期所有權模式」和「重大結構變化」提出了建議，以「塑造澳洲水務服務的長期結構」。







雪梨水務委員會的一份報告顯示，已製定計劃通過公私合作夥伴關係 (PPP) 將 South Creek 場地的整體所有權私有化。





董事會報告指出，「在意向結構方面，雪梨水務將持有 51%，私人投資者將持有 49%。」





Sydney Water 是澳洲最大的自來水公司，為大雪梨、藍山和伊拉瓦拉地區超過 500 萬人提供服務。它的合併資產總額超過 230 億元。





澳洲研究所未來工作中心上個月發布的模型顯示，任何將雪梨水務私有化的舉措都可能做水費上升59%，平均家庭每年的水費增加 264元。





這項由澳洲服務工會 (ASU) 委託進行的研究指出，出售這家政府擁有的機構將使水費增加 174 至 269 元；而通漲和潛在的人口增長讓這個數字可能再增加。





另一方面，新州財政部長基恩(Matt Kean)亦堅稱雪梨水務資產不會被出售。根據 AAP 媒體 看到的文件，由於兩黨聯盟考慮提升雪梨西部的水利基礎設施，因此需要對雪梨水務公司的可行性進行反饋。





根據該公司的董事會簡報，股東普遍表現出維持或增加政府回報和資產回收的取向。





資產回收是指出售公共資產以將現金返還給國家。該報告於 2021 年 2 月起草，當時州長 佩洛德擔任財務廳長，概述了雪梨水務公司的五種選擇，包括全部出售或部分出售、按原樣管理資產或向開發商收取費用。





距離 3 月 25 日的選舉還有 10 天，儘管主要政黨發誓不會在下一屆政府任期內出售公共資產，但私有化已成為一個關鍵的選民問題。





基恩周三對記者說:「雪梨水務公司沒有私有化，雪梨水務公司的資產也沒有私有化。我們已經非常清楚地表明了這一點。」





