【注意】「秋季熱浪」本周席捲澳洲東岸 雪梨連續4天高達40度

氣象局周二(3月14日)正式宣布拉尼娜現象結束，這種天氣現象為澳洲過去三年帶來了災難性潮濕天氣。





然而，另一場極端的天氣即將降臨，天氣預報員預測本週末澳洲將出現一股強烈的秋季熱浪。





在新州，氣溫將連續四天高達攝氏40度，這是 150 年來首次在夏季晚期出現的情況。





據 Weatherzone 報導，「一股非常炎熱的初秋空氣」將從西澳向下移動至南澳西部的海岸線。這股高達攝氏44度的嚴熱空氣將向東移動，席捲新州。





新州西部的氣溫將超過攝氏40度。 其他地區的氣溫將達到 30 多度，雪梨西部周四(3月16日)和周六(3月18日)的氣溫可能達到攝氏40度。



總體而言，從周四到周六，雪梨將連續四天氣溫高達攝氏30度或以上，周四最高氣溫達到攝氏35度。





炎熱的天氣與過去三年拉尼娜現象帶來的潮濕天氣形成鮮明對比。





拉尼娜現象的發生是由於赤道太平洋中部和中東部的海洋表面溫度週期性冷卻，一般每三至五年會發生一次，但也可以連續數年發生。





澳洲東岸大部分地區在這三年裡經歷了毀滅性的洪水災害，特別是在新州北部和昆州東南部。





這是自 20世紀以來，澳洲出現的第三次拉尼娜現象。第一次發生在 1973 年至 1975 年間，第二次發生在 1998 年至 2000 年間。





最近一次的拉尼娜現象讓澳洲北部和東岸部分地區錄得夏季最潮濕的記錄。





2022 年 10 月，雪梨更創下了有記錄以來最潮濕的一年，打破了 1950 年 2,194 毫米降雨量的記錄。



氣象局預測本週末將出現強烈的秋季熱浪 Source: AAP / NIKKI SHORT/AAPIMAGE



美國海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)根據以下因素確定拉尼娜現象的結束。





當中包括赤道太平洋沿岸的海面溫度目前變暖，並高於平均水平，而不是比正常水平低





此外，拉尼娜現象出現時水溫一般會低於平均水平 0.8C，但目前溫度低於平均水平 0.2C。





在拉尼娜現象期間，整個熱帶地區的東風會異常強烈，但現時情況已減弱。





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