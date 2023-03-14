【知法玩法】文件披露Facebook及TikTok明知平台會對青年帶來傷害

美國有法庭文件披露，Facebook 的母公司 Meta Platforms 和 TikTok 的母公司中國企業字節跳動（ByteDance） 的員工在明知其平台對幼兒和青少年帶來不良影響的情況下，仍無視這些問題，甚至試圖削弱及刪除這些資訊。





這些消息是在一宗社交媒體成癮的訴訟中披露，但案件的關鍵沒有公開。





在提交給美國加州奧克蘭聯邦法院的一份未經編輯的文件詳細指出這些社交媒體應用程式的工程師竹等人，包括 Meta 的行政總裁朱克伯格（ Mark Zuckerberg ），都知道社交媒體的危害，以及他們對這些危害的疑慮。





這案件包括一系列代表美國各地青少年提出的投訴，這些年輕人聲稱 Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat 和 YouTube等社交媒體導致他們遭受情緒困擾，包括焦慮、抑鬱、飲食失調和失眠。





此外，十多宗自殺的案件也歸咎於這些社交媒體公司，認為這些公司故意設計的演算法（algorithm），讓兒童及青少年走上危險和上癮之道。



美國各地青少年提出指控 Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat 和 YouTube等社交媒體導致他們遭受情緒困擾，包括焦慮、抑鬱、飲食失調和失眠。

美國幾個公立學區也提起訴訟，稱學校無法同時應對學生的心理健康危機，以及執行學校的教育使命。





這些社交媒體巨頭則使用 1996 年的一項法律來辯護，指該法律賦予互聯網平台廣泛的豁免權，免受用戶發布的有害內容而作索賠。





根據新提交的法庭文件，TikTok 母公司字節跳動的內部文件顯示，該公司知道年輕人會更容易被引誘嘗試作出在 TikTok 平台上看到的危險特技，一項被稱為病毒式挑戰（viral challenge），因為年輕人並未能充分衡量風險。



十多宗自殺案件歸咎於社交媒體公司故意設計的演算法（algorithm），讓兒童及青少年走上危險和上癮之道。

文件亦指出，年輕人容易高估了自己應對風險的能力，而且他們對「死亡」的理解並未完全成熟。而且文件發現，Meta 並沒有著手解決兒童使用 Instagram 和 Facebook 的問題，公司更縮減了心理健康團隊。





然而，這些公司早前曾表示，用戶的安全是公司的重中之重，他們已採取積極措施，讓父母更好地控制孩子對平台的使用，並提供更多心理健康資源。





目前各方都密切關注案件，當地最高法院的結果可能決定了這些公司在奧克蘭的合法性。



上月，澳洲網絡安全專員（Australian eSafety commissioner）向科技巨頭發出法律通知，包括 Meta、蘋果、微軟、Snap、Omegle，推特（Twitter）、TikTok 和Google 被勒令解釋公司如何處理及打擊平台上的兒童性剝削和試圖勒索企圖的問題。





專員發現部份科技平台並沒有採用人所共知的安全措施來檢測有侵犯性的內容，及保護用戶。





這些公司被給予 35 天的時間來回應專員的問題，否則將面臨每天高達 687,000 澳元的罰款。





其後，Facebook 和 Instagram 的母公司 Meta 出手打擊平台上兒童被性剝削的行為。公司指會加入 Take It Down 這個由美國 National Centre for Missing & Exploited Children (NCMEC，國家失蹤及受虐兒童中心) 開發的平台。這個平台是專門為兒童和年輕人而設，幫助他們把一些關於他們自己的色情照片和影片，從一些社交平台上的影像摘下。



美國決定禁止所有政府設備使用中國視頻應用程式TikTok ，擔心其母公司字節跳動（ByteDance）可能為中國政府收集個人數據。 Source: AAP / Jens Kalaene/DPA 另外，由本月起，美國決定禁止所有政府設備使用該中國視頻應用程式，由於擔心 TikTok 的母公司字節跳動（ByteDance）可能為中國政府收集個人數據，美國聯邦機構的員工被要求將 TikTok 從他們的工作設備中清除。





而據報導，澳洲九個聯邦機構，包括八個部門和聯邦科學與工業研究組織已經下令員工從工作設備中刪除 TikTok 。



