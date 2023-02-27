【網絡安全】聯邦政府擬重整法例：狠批前朝政策「一無是處」

去年的 Optus 及 Medibank 系統遭到黑客攻擊並盜取大量客戶的個人資料後，聯邦政府表示，將會對前朝莫理遜 (Scott Morrison) 兩黨聯盟政府制定的 17 億元網絡安全計劃進行全面修訂。

CLARE O'NEIL

去年 Optus 及 Medibank 大型數據外洩事件暴露出澳洲在數據安全上所存在的漏洞。聯邦政府表示，將對有關法例進行重整以堵塞漏洞。 Source: AAP / MICK TSIKAS

聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 星期一 (2 月 27 日) 早上向澳洲廣播公司電台節目《AM》表示，
針對 Optus 和 Medibank 的黑客攻擊事件
暴露了本地網絡安全法例的缺陷。

政府宣佈，將會在內政部之內設立一個國家網絡安全辦公室，由一名新的網絡安全協調員領導。

歐妮爾表示，聯邦政府希望在一個月內填補領導網絡安全官員的職位空缺，並制定應急響應計劃，在管理大規模網絡攻擊事件時發揮核心統籌的作用。

她說：「在該 (兩次) 事件中，我們本應有一套可用、前政府通過的法律，以協助我們與遭遇網絡攻擊的公司處理情況。」

「那套法律完全一無是處，在網絡事件發生時根本得物無所用。它起草得很差劣。」

她批評，
在 Optus 事件
出現時，聯邦政府中沒有一套緊急應對機制。反而，當時有一名內閣成員直接插手事件後，政府才能採取相應行動。
更多內容

【用Optus外洩數據詐騙】雪梨男子獲判社區懲教毋須入獄

【趁火打劫】Optus數據洩漏後續：一文看清各種詐騙手法

歐妮爾表示，政府亦將研究「重寫」現有的安全法例，特別是對《關鍵基礎建設安全條例》進行改革，考慮將消費者個人資料及「(電腦) 系統」納入「關鍵基建」的定義當中，以容許政府在發生任何重大數據外洩事件時插手干預。

政府亦將引入全新《網絡安全法》，對商界及政府施加新的義務及運作標準。

反對黨前排議員鄧肯 (Dan Tehan) 表示，兩黨聯盟政府制定了一套網絡安全策略，政府實際上可以「立即」以此基礎制定更多措施。

他強調，歐妮爾批評的該套法律，是在兩大政黨的支持下通過國會的。

他說：「停止指責遊戲，在我們現有的成功上再接再厲。」

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 及歐妮爾將在星期一主持一個圓桌會議，業內人士及民間社會團體亦將出席。
更多內容

【亡羊補牢】 收到數據外洩通知書怎樣處理

【冰山一角】 認清自己向科技公司出賣的個人資料

【有錢賠?】律師審視Medibank客戶是否可獲賠償

【禁俾錢】政府考慮列公司向黑客付贖金屬違法

多人投訴積分被盜用 Woolworths否認有黑客

Medibank 確認400萬客戶數據洩漏 信用卡信息或在內


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 27 February 2023 at 11:18am
Presented by Minyue Ding, Winmas Yu
Source: SBS
Available in other languages