【網絡安全】聯邦政府擬重整法例：狠批前朝政策「一無是處」

聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 星期一 (2 月 27 日) 早上向澳洲廣播公司電台節目《AM》表示， 針對 Optus 和 Medibank 的黑客攻擊事件 暴露了本地網絡安全法例的缺陷。





政府宣佈，將會在內政部之內設立一個國家網絡安全辦公室，由一名新的網絡安全協調員領導。





歐妮爾表示，聯邦政府希望在一個月內填補領導網絡安全官員的職位空缺，並制定應急響應計劃，在管理大規模網絡攻擊事件時發揮核心統籌的作用。





她說：「在該 (兩次) 事件中，我們本應有一套可用、前政府通過的法律，以協助我們與遭遇網絡攻擊的公司處理情況。」





「那套法律完全一無是處，在網絡事件發生時根本得物無所用。它起草得很差劣。」





歐妮爾表示，政府亦將研究「重寫」現有的安全法例，特別是對《關鍵基礎建設安全條例》進行改革，考慮將消費者個人資料及「(電腦) 系統」納入「關鍵基建」的定義當中，以容許政府在發生任何重大數據外洩事件時插手干預。





政府亦將引入全新《網絡安全法》，對商界及政府施加新的義務及運作標準。





反對黨前排議員鄧肯 (Dan Tehan) 表示，兩黨聯盟政府制定了一套網絡安全策略，政府實際上可以「立即」以此基礎制定更多措施。





他強調，歐妮爾批評的該套法律，是在兩大政黨的支持下通過國會的。





他說：「停止指責遊戲，在我們現有的成功上再接再厲。」





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 及歐妮爾將在星期一主持一個圓桌會議，業內人士及民間社會團體亦將出席。





