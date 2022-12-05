【冰山一角】 認清自己向科技公司出賣的個人資料

要點 被大量收集儲存的資料除個人數據外，還有個人參與度、行為及意見等。

收集數據主要目的是幫助向顧客銷售，也可用作與第三者交易。

用戶必須了解被收集的個人資料，為自己把關，小心不明來歷的手機短訊。

在現今社會，大家可能都習以為常地把自己的個人資料傳送出去，不單只是在上網交易時，甚至是在實體店內參加一些顧客獎賞計劃 (loyalty program) 時也會交出自己的資料。而除了商業機構外，政府機關也收集了大量個人資料。所以大家必須了解自己送出了什麼資料被人收集儲存。





有那些個人資料被收集





被收集儲存的資料大致可分以下幾類：





1. 個人數據：如身份證號碼、駕駛執照、出生日期等，也可包括用戶上網時所用電腦、手機或流動工具的網絡地址 (IP address) 或所用的瀏覽器 （如經由cookies）。





2. 參與度和行為數據：經常登入那些網站，尋找那些產品、做那些交易等。





3. 意見數據：在參與客戶調查或產品評價時所發表過的意見等。





收集數據的目的





主要是商業用途，加深對消費者的認識，用作提供更個人化的資訊和服務，增加銷量。也可能把數據用於交易上換取金錢。





收集數據的途徑





直接收集：在各種交易平台上都會直接要求用戶填寫個人資料，包括政府網站（例如申請國民保健卡、辦理Centrelink手續等）。





間接收集：例如利用Google搜尋器找尋產品資料時，用戶的數據可能經交易落到第三者手上。在使用其他社交平台(如facebook、instagram等)時，也會被收集數據。





如何保護消費者





消費者在登記賬戶或進行交易時，當然要提供必須資料，（如網購時必須提供地址、電郵地址等）但也應參考所使用的平台的私隱政策，了解該平台如何保障消費者私隱。







不用實名登記可保護私隱嗎？





有些人為保護自己私隱，在一些“無關痛癢”的網站上不用真實姓名或出生日期登記。





這個做法未必不可，因為一些網站沒有明確要求用真實資料登記。但一些網站 (如facebook、Google等) 訂明用戶必須用真實姓名及出生日期登記，如用虛假資料就是違反了使用協定，應要考慮這一點。





個人電話號碼有價





最近短訊平台Whatsapp 被指洩漏大批用戶手機電話號碼。原來對黑客來說個人手機號碼很有價值，可以用來傳送詐騙短訊，用釣魚方式 (phishing) 引誘收訊人上釣。





再者，手機號碼與用戶姓名一起洩漏，黑客從而在其他平台上追蹤到用戶的更多資料，而假扮成很認識收訊人，發出更有說服力的詐騙短訊，令收訊人更容易墮網。







結論