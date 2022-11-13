【禁俾錢】政府考慮列公司向黑客付贖金屬違法

重點 政府正在考慮制訂新法律，禁止公司向黑客支付贖金。

網絡安全部長 歐妮爾(Clare O'Neil) 表示，網絡攻擊的數量不斷增加，需要對數據保護進行長期改革。

澳洲聯邦警察和澳洲信號局（Australian Signals Directorate）早前宣布一項新的警務行動。

受黑客攻擊，而令數據洩露的受害公司，向黑客支付贖金可能很快成為非法行為。





內政部長兼網絡安全部長歐妮爾(Clare O'Neil) 證實，在 Medibank 和 Optus 數據洩露事件發生後，政府正在評估是否需要新的法律來阻止支付贖金。





歐妮爾表示，大規模的黑客攻擊後，網絡安全改革需要短期取得成功，但亦正在考慮其他有長期成果的措施，包括禁止支付贖金。





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歐妮爾周日向在澳洲廣播公司內的人表示「我們考慮改革的方式......是速戰速決，我們可以快速完成，支持新的警察行動就是其中之一。」





「我們需要考慮和諮詢一些非常大的政策問題，我們將在網絡安全戰略的背景下去做。」





「我們會看看（使贖金支付非法）。」





黑客威脅指，如果不支付贖金，他們將發布更多數據，但歐妮爾指，Medibank 不向黑客支付黑客要求的贖金是正確的。



網絡攻擊數量增加

歐妮爾指「澳洲正站起來並反擊。」





「當我們的公民受到這種對待時，我們不會袖手旁觀，讓犯罪分子不承受後果。」





「我們將積極地找到這些人，追捕他們並在他們攻擊我們的國家之前，削弱他們。」





歐妮爾表示，由於攻擊數量眾多，需要改進對網絡攻擊的反應。



她透露，像NAB這樣的機構，每月會收到5000萬次攻擊，而稅務局每月會受到300萬次攻擊。





她直言：「我認為沒有人可以保證網絡攻擊會消失，人們要了解這是多麼無情。」





「我們必須對這種新犯罪類型，調整我們的整體方法和整體思考。」





歐妮爾指，公司需要確保有更好的數據保安。





她指「這對我們來說是一個國家漏洞，我們需要確保的是，公司只在數據真正需要時持有，否則應將數據刪除掉。」



Medibank 數據洩露事件竊取了客戶的病歷和私人資料，事件中，部份資料包括近500,000份健康聲明，與個人訊息被盜。





早前，政府針對 Medibank 事件背後的網絡黑客，發起一項高科技警務行動。





由100名警官組成的，針對黑客的網絡犯罪行動，是由澳洲聯邦警察和澳洲信號局領導。





聯邦警察週五證實，俄羅斯犯罪分子是攻擊澳洲最大私人醫療保險公司Medibank的幕後黑手。





Medibank 建立了一個心理健康和其他支援服務的一站式平台，受影響的客戶可以通過其網站訪問這些服務。\



