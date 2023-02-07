【用Optus外洩數據詐騙】雪梨男子逃過監禁判社會令

雪梨一名20歲男子，被控在電訊公司Optus用戶資料被盜取後，向其中受影響用戶騙取2,000元，罪名成立，今日（2月7日）判刑時逃過可能長達10年的監禁刑期。

被告 DENNIS SU今日2023年2月7日，離開雪梨地方法院。

被告 DENNIS SU今日2023年2月7日，離開雪梨地方法院。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

案發去年，被告Dennis Su當時19歲，被控向92名Optus用戶發短訊，要求將2,000元存入聯邦銀行CBA的一個戶口，「否則他們的個人資料可能會被用於金融罪行」，他在11月聆訊中承認控罪。 

法庭今日判刑，被告被判18個月社區懲教令。

裁判官馬內亞（Emma Manea）今日判刑時表示，被告是年輕人，有犯罪前科，而且在所有方面，他都是一個聰明人。

裁判官及檢控律師都認為，涉及的騙局相對不精密但經過深思熟慮。

裁判官指出，被告用自己的電話發短信，銀行戶口屬於他的兄弟，所以他會被拘捕。

她指出，相信被告有悔意，很早就認罪，表示他承認自己的作為。

被告從一個共享被盜Optus用戶數據的網站，下載用戶個人資料，他向警方表示自己失業，生活困難，想賺些「快錢」。

涉案的用戶都沒有將錢過戶，據法庭文件顯示，其中有人用情符號回應。

之後，被告再於有關共享資料網站，收集更多被盜的用戶個人資料，證明他的「可信度」。

被告後來刪除了所有信息，之後於 10 月 6 日被捕。

他的控罪，並沒有涉及參與Optus被黑客入侵事件，去年9月，Optus遭黑客入侵，1000萬用戶資料外洩，包括用戶的護照、駕駛執照及醫療保險號碼。
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裁判官並表示，被告父母出庭以及持續的支持，顯示被告改過的機會很大。

被告報住雪梨南區Rockdale，根據判刑規定，他必須在 7 天內向 Sutherland 社區懲教辦事處報到，並要完成 100 小時的社區服務。

被告在法庭外向受害人道歉，並表示從開始就就意識到，會被警方發現，他會被捕。

被告代表律師金麗莎（Lisa King）認為，裁判官作出正確決定，對司法系統及被告都有利。
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Published 7 February 2023 at 5:04pm
By Wyee Yeung
Source: SBS