【百上加斤】能源監管機構: 60萬澳洲家庭電費將上漲至少20%

澳洲能源監管機構表示部分州份電費將上漲近 25%，未來幾個月澳洲家庭將面對高通漲、加息和生活成本大幅上漲的壓力。





隨著澳洲政府出手限制煤炭和天然氣價格以遏制飛漲的電價，早前業內曾預測本年度將大幅上漲，但現時估計漲幅並沒有預期之高。





澳洲能源監管機構周三(3月15日)發佈2023/24財年默認市場報價決定草案（draft default market offer），該草案預測住宅電費將上漲19.5%至23.7%，具體取決於各州和供應商。



價格上漲將會直接影響南澳、新州和昆州東南部約 60萬名客戶，因為他們使用默認報價，這實際上是家庭和小型企業客戶的價格上限。代表能源零售商可以向新州、南澳及昆州東南部的住宅和小型企業客戶收取最高價格。





該監管機構表示，估計小企業客戶可能面臨14.7%至25.4%的價錢上漲，具體將取決於地區和供應商。 並指出，若沒有政府干預能源市場的情況下，某些地區住宅報價可能會增加50%以上。





這個名為「默認市場報價」或 D-M-O 的加幅，如果獲得通過，將於 7 月初生效。「默認市場報價」是作為電價安全網，是三個州的標準零售計劃中，家庭和小型企業客戶的最大電費加價幅度。在諮詢期結束後，監管機構將發布今年電力公司收費上限。









