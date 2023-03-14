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屋租暴升引發連環效應 醫護餐飲業均受害

澳洲的住屋危機帶來深遠的影響。一些城鎮遭到嚴重衝擊，一些當地人正在努力尋找住所，而咖啡館、醫療中心到學校也盡其所能招聘員工。

A man taking a selfie at the beach

考克斯（Bruce Cox）指他會用營火煮飯，然後在上班前在公共廁所洗個冷水澡。 Source: Supplied

新州南岸的一個露營不再向遊客開放，只因營地裡住滿了買不起或者未能負擔租金的當地人，他們被迫成為「無殼蝸牛」，只能住在帳篷或汽車中。

考克斯（Bruce Cox）便是其中之一。他向 Insight 表示：「（那時我）只洗冷水澡，上公共廁所，每天晚上在營火上做飯。」

「我住在露營地那時，很多不同的群體也住在那，包括家庭、單身人士和單親家長。」

考克斯曾是一位餐廳經理，他和兩個孩子在當地租了一套三居室的房子。後來租金從 2019 年底黑色林火前每周 300 澳元左右飆升約 700澳元。之後，考克斯在帳篷裡住了六個月。

他直言：「那是我實得工資的 60% ......我們瀕臨崩潰。」

住屋危機在新州南岸蔓延。現在有超過 50 人住在 North Head 的露營地，此處位於貝特曼斯灣附近的莫魯亞（Moruya）。
The inside of a tent storing someone's household possessions
考克斯表示自己在帳篷裡住了六個月。 Source: Supplied
Eurobodalla Shire 市長海切爾 (Mathew Hatcher) 表示，有很多原因導致該地區的租金飆升，包括林火造成的房屋損失、疫情期間居民從城市搬向該地區，以及更多人傾向在 Airbnb 和 Stayz 等短租平台上出租自己的物業。

根據澳洲房地產中介 Domain 的數據，在截至 2022 年 12 月的五年間，Eurobodalla 的房價上漲了 82%，租金上漲了近 50%。

這種情況對旅遊業和醫療保健帶來了嚴重影響，不少員工都在努力尋找住房。
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咖啡店、醫院和學校急需員工

卡通古爾原住民健康服務中心（Katungul Aboriginal Health Service）為新州南岸多達 8000 名患者提供醫療服務，需要約 150 名員工。

該機構首席執行官布朗（Kayeleen Brown）說，目前該機構大約只有 120 名員工。
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卡通古爾原住民健康服務中心首席執行官布朗。
「最近一位主要的全科醫生，與我們接待登記員的主管離職。」

因為這兩人的離開，我們失去了 240 個預約。而他們離職的原因是在當地找不到屋住。

該機構不得不請坎培拉和雪梨的醫生和護士搭乘飛機過來，但這是一個昂貴的解決方案，因為該地區也是一個度假勝地。

「如果我們讓一位臨床醫生在當地留宿，酒店的價格是當地最高的，因為我們靠近海灘。 與新州西部的酒店每晚 80 澳元相比，我們每晚要支付 250 至 400 澳元不等。」

市長海切爾表示，住屋危機的影響是深遠的——包括勞動力短缺。

「當地咖啡館或旅遊企業請不到員工，醫院裡人手不夠，也找不到老師到當地學校任教……我們地方議會目前75個職位空缺。
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遙距工作趨勢加劇偏遠地區住屋壓力

新南威爾士大學住堅政策和社會研究教授鮑森 (Hal Pawson) 說，新州南岸的住房情況在全澳各地都有出現。

鮑森教授向 SBS Insight 主持人Kumi Taguchi 表示：「過去幾年，澳洲偏遠地區的無家可歸者人數總體上比主要城市增長得更快」。

根據 Core Logic的數據，自 2020 年 3 月以來，偏遠地區的房價上漲了近 40%，是首府城市漲幅的兩倍。澳洲統計局（ABS）數據顯示，同一時期，澳洲偏遠地區的人口也在增長。

鮑森說，來自城市的遙距工作者加劇了偏遠地區的住屋壓力。

他說：「成千上萬的人在居住地方面有了更廣泛的選擇……他們有能力在住屋上花更多的錢；相比之下，在一些偏遠地區，大多數人的收入低得多。」

「這確實對這些地方的情況帶來了干擾，而且有可能進一步推高住房屋成本，有可能讓那些已定居於此的人難以負擔。」

考克斯最近終於成功租屋，但過往的一段經歷讓他對 「偉大的澳洲夢」 大失所望。

他坦言「我對這個系統感到非常失望。 澳洲是世界上最富裕的國家之一，我們都努力工作，而且失業率很低。」

他認為澳洲是最有前景的國家之一。 「但這種情況確實存在，我不明白為甚麼」。
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Published 14 March 2023 at 5:24pm
By Jordan Osborne
Source: SBS
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Australia