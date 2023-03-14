【澳洲置業】一文盡覽：226 個樓價「跌破 100 萬」的地區

根據房地產分析機構 CoreLogic 的最新數據顯示，截至 2023 年 2 月，雪梨錄得最大物業價格年度跌幅，比率為 13.4%。而墨爾本的物業價格中位數按年下跌 9.6%、荷伯特下跌 11.6%、布里斯本 6.8%、坎培拉 6.7%。





不過，阿德雷德的住宅物業價格錄得 5.1% 上漲、珀斯上升 2.4%、達爾文 2.9%。





在一眾一年前的住宅物業價格中位數超過 100 萬元的地區中，雪梨 Bayview 錄得最大年度跌幅，跌幅達 25.8%，目前價格中位數已跌至 76.5 萬元。





與此同時，南澳 Somerton Park 則在一眾價格中位數超越 100 萬元的地區中錄得最大年度升幅，升幅為 10.1%，亦即當地物業價格中位數較一年前已飆升 10.4 萬元。





CoreLogic 的數據顯示，在一年前全國住宅物業價格中位數超出 100 萬元的地區中，有 226 個的中位數目前已跌破 100 萬元的水平。



其中，雪梨超過 100 個地區跌出「100 萬關口」。與此同時，亦有接近 60 個地區跌出「200 萬關口」，當中大部份都是內城區範圍或雪梨北部海灘的「高檔生活」區域。





但同時，珀斯、阿德雷德及新州亦有另外 10 個地區，住宅物業價格中位數較過去一年飆升至超越 100 萬元的大關。





CoreLogic 的研究總監勞利斯 (Tim Lawless) 表示，部份跌幅最大的地區位於偏遠地區，例如 Illawarra 及中部海岸 (Central Coast)，屬意料之外。





他表示，似乎錄得最大跌幅的部份地區，此前在價格上升周期時亦錄得最大升幅。





他說：「不少這些地區 (的價格) 升至超越合理價格的標準，如今正重返一個較合理的水平。」



目前，雪梨有 315 個地區的住宅物業價格中位數仍維持在 100 萬元以上，較一年前的 399 個有所減少。而墨爾本住宅價格中位數超過 100 萬元的地區數量，亦由一年前的 144 個減至 100 個。





布里斯本方面，中位數超過 100 萬元的地區數量，由原本 65 個減少至 40 個。阿德雷德、珀斯及澳洲首都領地，則分別有 59、44 及 27 個地區，住宅價格中位數仍然超過 100 萬元。





勞利斯表示，新數據所呈現的趨勢顯示，市場對環境、貨幣政策、信貸政策及房屋可負擔程度等因素相當敏感。





他說：「很多這些區域都曾經歷驚人的 (價格) 增長，它們正經歷同等的驚人跌勢。」





至於租金方面，CoreLogic 的數據顯示，雪梨、墨爾本及布里斯本過去一年住宅單位的租金上升最快，升幅介乎 14% 至 17% 之間。





全國方面，最新數據顯示全國租金按年上升 10.1%，較去年 12 月份公佈的破紀錄 10.2% 有所回落。





