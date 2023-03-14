【高工時地獄？】新工時提案：每周工作 69 小時

要點： 韓國政府希望將每周法定工作時間由上限 52 小時提到 69 小時；

支持者表示，將提高工作場所的靈活性，但此說法未有得到所有人支持。

四天工作制在全球不少國家試行，其中包括澳洲。

在全球，不少國家紛紛試行四天工作制，縮短每周工時。而在韓國，當局就考慮一項迥然不同的做法。





韓國政府擬推動改革，允許工人每周的工時上限由原來的 52 小時上調至 69小時，，這聽起來似乎使工作、生活難以平衡。但韓國政府卻表示這一種做法能將平衡提升，然而，此說法並不能取信所有人。





到底這個每周 69 小時的計劃具體情況如何？澳洲又是否能從中借鏡？



每周工作 69 小時計劃將如何運作？

目前，根據韓國法律，只允許每周工作 52 小時，包括 40 小時的正常工作加上 12 小時的加班時間。





該立法於 2018 年在時任總統文在寅的領導下通過，旨在確保民眾能「過上有休息的生活」。





但《韓國先驅報》報道，在現有制度下，可能會有僱主偽造加班記錄以避免處罰，導致一些員工得不到加班費。





尹錫悅政府聲稱為了解決這個加班亂象，因此推出新的工時修訂提案。





在新的提案中，允許僱主和員工就加班時間作出討論，並按周最多加班 12 小時，按月最多加班 52 小時；按季度計算 140 小時；按半年計算 250 小時；或按全年計算 440 小時。





由於草案中，將加班以每周計算的框架進行微調，讓公司企業可依照淡旺季，擴大以一個月、一季，半年與一年做計算。在這樣的彈性調整下，勞工最多每周工時可達到 69 小時。



LISTEN TO 四天工作週：減少工時就解決所有問題？ SBS Chinese 07/11/2019 04:47 Play

支持者怎麼說？

韓國僱傭勞動部部長李正植（Lee Jung-sik）之前曾表示，需要製定新法律，因為目前現行法律並不適用。





該提議出台之際，韓國民眾亦越來越擔心不斷下降的出生率。韓國是世界上生育率最低的國家，2022 年的出生率僅為 0.78。





韓國政府表示，允許工人累積更多的加班時間以換取之後的休假，即意味著那些想要延長休息時間的人，比如父母或照顧者，將能夠實現願望。





當被問及改革提案是否有助於解決韓國的生育危機時，李正植在周四的記者招待會表示：「我們將採取大膽的措施，幫助減少懷孕期間或撫養孩子期間的工作時間。」





此一項改革倡導受韓國主要商業遊說團體的歡迎，其中包括韓國企業聯合會，該機構表示將給予公司和工作者提供更多的靈活性。



反對者怎麼說？

經濟合作與發展組織的最新數據顯示，韓國人在 2021 年的平均工作時間為 1915 小時，時長位居全球第五。比澳洲（排名第 20）的工人工時長 221小時；比美國（排名第 12）多 124 小時，比經合組織平均水平多199小時。





據路透社報導，經合組織未公佈的數據還顯示，18% 的韓國人每周工作超過 50 小時。





韓國反對黨和工會認為，該改革對改善工作者權利幾乎無任何作用。韓國民主總工會在最近一份聲明中表示：「這將使連續五天從早上 9 點工作到午夜合法，沒有考慮到工作者的健康和休息。」





李在明（Lee Jae-myung）是主要反對黨民主黨領導人。據韓聯社報道，李在明說：「在（總統）尹錫悅（Yoon Suk Yeol）政府眼中，工作者不是國家的一員，而是被剝削的對象，」





他說：「我想知道政府是否希望人們通過將每周工時延至 69 小時而工作至死。」





李在明上周表示，他的政黨將阻止該法案通過。



澳洲能否從中借鏡？

澳洲的國家就業標準規定，每周最長工時為 38 小時，儘管一些勞資裁定和協議可能允許平均工時為 26 小時。





與韓國不同，澳洲沒有加班上限。僱主可以要求員工「合理加班」 ，但通常需要支付更高的工資或將其轉化為未來假期使用。如果工人認為加班不合理，可以拒絕。





上周，澳洲聯邦議會一個委員會建議對每周 38 小時工作制進行審查，並呼籲聯邦政府根據「100:80:100」模式，試行四天工作制，讓工人儘管一周工作四天，但仍獲得五天的薪水並保持充分的生產力。





數碼績效研究員、演講者和作家古德溫 （Kristy Goodwin）博士表示，應該考慮這些想法而不是延長工作時間。



古德溫博士指：「當我們要求人們長時間工作，這是在違背神經生物學。」





「人的前額葉皮層是我們大腦中承擔所有繁重工作的部分，它每天只能工作大約四到六個小時。這並不意味著你每天只能工作這麼長的時間，但我們最多只能有六個小時的最大能力來完成具有認知挑戰性的工作。」





古德溫支持四天工作制提議，認為這「有助於從生物學角度來計劃如何以最佳方式工作」，並且對一些企業也有好處。





雪梨大學商學院副教授約翰遜（Anya Johnson）表示，雖然韓國政府表示將允許工人使用累積的加班時間來延長休息時間，但這可能無法按計劃進行。





約翰遜副教授表示：「很多關於恢復的研究都說，定期的短暫休息與長時間的休息一樣重要。」





「而且有研究表明，當人們有機會因加班而獲得休假時，他們並不會樂於接受，因為這會給別的同事帶來更大的工作壓力，而且讓他們回來時面對堆積的工作，將感到更大的焦慮。」





- With additional reporting by Reuters.







