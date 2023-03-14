【反習標語字句屬國罵】柏樂志冒犯控罪獲撤銷

曾撐香港反修例運動、並參與去年聯邦大選的柏樂志，就去年大選前到雪梨的示威活動，其中冒犯行為的控罪，獲警方昨日（3月14日）在法庭撤銷。控罪涉及侮辱中國國家主席習近平的中文標語。

柏樂志（左二）與聲援人士昨日（2023年3月13日）於法院外。

柏樂志（左二）與聲援人士昨日（2023年3月13日）於法院外。（credit Ms Tam)

23歲的柏樂志昨日到西雪梨巴拉瑪打（Parramatta）地方法院應訊。他被控去年2022年4月於雪梨西北區Eastwood，冒犯行為及拒絕服從警方的指示離開的兩項控罪。

在大學修讀歷史及哲學的柏樂志當時是聯邦大選昆州參議院候選人，他從布里斯本到雪梨，到Eastwood參與示威，高舉提到習近平的母親的中文標語牌。

案件昨日開審，法庭獲悉，一星期後，被告柏樂志在同一地點，出席另一示威活動，與其他人發生衝突。
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警方昨日在法庭上指，被告舉著一個用普通話翻譯成「習近平**媽」字句的標語。

代表柏樂志大律師莫里斯（Anthony Morris KC）指出，柏樂志當時的標語，有對習近平的一般「詛咒」，而不是字面上的「與你母親發生性關係」信息。

莫里斯說，他獲得的解釋，是這個字中文用法中，極為常見的表達方式。

中場休息後，控方請來的一名普通話傳譯員，傳譯員同意辯方說，標語的字句，是年輕的中共批評者常用，被稱為「國罵」，並非如字面上「通姦」的意思。

法庭獲悉，被告多年來一直致力於抗議中國共產黨。在事發當日，被告叫喊「自由西藏，自由香港，打倒習近平」的口號，但他沒有使用挑釁語言。

檢控官在傳譯員作證後，表示撤銷被告冒犯行為的控罪。

法庭繼續審理被告涉嫌拒絕服從警方指示離開的控罪。
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昨日在法庭外，一批人士到場聲援被告，包括前中國領事陳用林，他舉起標語牌，上面寫有中共殺害他父親的英文字句，並且有中文寫「習近平**爹」字句。

陳用林2005年出走，他當時任職在雪梨的中國領事館，之後一直批評北京。

他向傳媒表示，「意識中共完全邪惡，我不想讓我的女兒長大後被灌輸思想。」

案件今個星期繼續聆訊。
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Published 14 March 2023 at 12:30pm
By Wyee Yeung
Source: SBS