【電動車意外】消防員工會籲關注 鋰離子電池火警爆炸危機

澳洲消防員聯合工會 (United Firefighters Union Australia) 希望針對家庭和企業中使用的車輛和電池儲能系統 (battery energy storage systems) ，引發的電池火警，開展監管和公共教育活動。





鋰離子電池如果著火或過熱會，會引發火警甚至爆炸。





消防員聯合工會全國秘書長麥康維爾（ Greg McConville ）表示，工會歡迎越來越多使用電動車和電池儲能系統，以減少有害氣候排放。





然而，他說，這些技術帶來了當局必須解決的獨特危險。



澳洲新電動車增加65%

麥康維爾指出：「在 2022 年，澳洲的新電動車銷量增長65%，隨著這些電動車和電池儲能系統使用的快速增長，問題也呈幾何級增長。」





「當鋰離子電池的完整性受到損害時，儲存的能量會以熱量的形式釋放出來，這就是所謂的『熱失控』。」





麥康維爾表示，這會導致極難撲滅的火警，同時釋放出大量致命的有毒氣體。





他指出，電動車發生火警的可能性，並不比內燃機汽車的更大，但一旦發生，風險就很大，後果也很嚴重。



電動車撞車要採取特別措施

首都領地消防及救援主管馬遜（ Greg Mason ）表示，與其他汽車相比，民眾對電動車的了解較少，因為它們較新，但在坎培拉一旦發生涉及電動車的事故，消防員會在現場採取特別預防措施。





他說：「對我們來說，它們是一種新出現的危險，但與過去一樣，隨著新出現的危險引起我們的注意，我們與其他消防部門協商制定了最佳應對措施。」





馬遜解釋說：「我們試圖做的是：如果車輛沒有著火，就會觀察車輛的狀態，是否有任何關於車載電池組的變化，看看我們是否可以確定 [它] 是否仍然完好無損，不會進入發生火警或熱失控狀態。」





「這聽來相對簡單，[但]作為一個行業，這對我們來說是新事物，因此我們仍在開發一些更精細的技術。」





馬遜說這似乎是顯而易見的，但應對車輛碰撞的一個關鍵部分，是確定涉及到汽車是否裝有鋰離子電池，以便持續觀察。



電動車車牌貼有標籤

為了協助緊急服務人員應對，2018 年之後生產的電動、混合動力和氫動力車輛，必須在前後車牌貼上識別標籤。





馬遜說這個要求很有幫助，但不能保證消防員能看到標籤。





他說車主應該在撞車後，儘快告訴救援人員，他們的汽車是否有電池。





馬遜解釋，車牌上的標籤對消防員來說是一個指標，但如果車輛損壞到無法輕易識別的程度，那車主就他們的汽車屬於電動車還是混合動力汽車，提供信息，往往非常有利。



電動車一旦著火，較難撲滅，並會釋放有毒氣體。





鋰離子電池著火，會釋放出一氧化碳、氰化氫、氟化氫和鈷等有毒物質。





消防員聯合工會全國秘書長麥康維爾說，這些毒素對消防員來說特別危險，因為這些有毒物質會被皮膚吸收，衣服也無法抵禦。







