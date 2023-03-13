澳洲潮牌時裝上一個字樣 引來「公然不敬」批評

要點： 一個澳洲品牌因模特穿著印有阿拉伯語「Allah」字樣的衣服而受到批評。

「阿拉」在阿拉伯語中有「上帝」的意思，被穆斯林和阿拉伯基督徒視為神聖的用詞。

該展是墨爾本時裝節的一部分，該照片已在時裝節社交媒體上被刪除。

澳洲一個高檔街頭服飾潮牌在墨爾本時裝展推出印有阿拉伯文「阿拉」字樣的服裝後，遭到有關社群的強烈反對。





這個名為 Not A Man's Dream 的品牌於上周六（3月11日）在墨爾本時裝節的最後一場時裝展中展示了兩款設計，這些設計上都以阿拉伯文印上「阿拉」（真主）字樣。





其中一款設計是一位模特兒裹著一件看似無袖的連身衣，質料透明，上面印有阿拉伯文 الله يمشي معي，意即「真主與我同行」。





模特兒的頭、頸和耳也覆蓋著同樣的衣料，有人視之為對伊斯蘭女性頭巾的致敬。



一名模特兒（左）在墨爾本時裝展的後台身穿印有阿拉伯文的服裝。 Source: Instagram / PayPal Australia 另一件是短袖分層中長連身裙，有大開叉，印上相同的模糊字體。模特兒的頭髮亦被遮住了，但用的是純白色的布料。





墨爾本時裝節周日（3月12日）晚在 Instagram 發表了一份聲明，稱了解到某些服裝對人「造成冒犯」，並在網上刪除了這些服裝的照片。





聲明中寫道：「時裝節無意對任何人不敬，我們對於造成任何冒犯表示歉意」。





Not A Man's Dream 的設計師聖占士 (Samantha Saint James) 也在時裝節發出的聯合聲明中道歉，稱她現在「已了解到某些服裝是如何引起冒犯的」。





設計師表示：「這有違我的原意，為此，我真的很抱歉。」





身為穆斯林的墨爾本時尚博主哈利法 (Mona Khalifa) 觀看了這場時裝展，她說當親眼見到這個設計時感到「不安」。





哈利法在活動結束後於回家途中在TikTok發佈了一段視頻，並形容這些設計為對穆斯林和阿拉伯基督徒的「公然不尊重」，因他們使用相同的阿拉伯文表示「上帝」。





這段視頻在網上瘋傳，截至周日晚已吸引了逾10 萬人次觀看。





哈利法說：「使用神聖的用語並以阿拉伯文寫上『真主』，這對穆斯林和基督徒來說都是神聖不可侵犯的……在不同程度上都是錯的 。」





一位自稱是阿拉伯基督徒的 TikTok 用戶也表達了對這些服裝的失望。



他寫道：「作為一名阿拉伯基督徒，這太可怕了，感覺就好似：為甚麼她身穿透明布料而且全身都是『阿拉』字眼？」





哈利法說她覺得「阿拉」這詞是神聖的，又說這詞在穆斯林社群中要敏感和小心處理。





她說，穆斯林避免將任何帶有「阿拉」字眼的物品放在地上，女性如佩戴帶有「阿拉」字眼的鍊墜，進入浴室前會取下首飾。





哈利法在視頻中說，可以看到阿拉伯文字覆蓋了模特兒身的生殖器周圍。





她又指懂阿拉伯文的模特兒都會拒絕穿著這些設計。





在場的另一位穆斯林卡力爾（Hawra Khalil） 表示，雖然每個人都可以按自己的意願表達時尚，但不應以「傷害和冒犯」別人為代價。





Not A Man's Dream 去年由年輕設計師聖占士 (Samantha Saint James) 創立，定位是為由中性的女性主導的奢華街頭服飾品牌。



墨爾本時裝節悄悄地從連串圖片中刪除了這張包含有爭議性裙子的照片，並編輯了標題。 Source: Instagram / Melbourne Fashion Festival 根據其網站介紹，該品牌的目的是「通過藝術、時尚和聲音的結合，賦予人權力並創造一種自由感」。





其口號是「向世人展示你無悔的真我」。





該品牌以往的設計亦融入了阿拉伯文，在網上的照片中可以看到與愛和感情有關的用語。



使用阿拉伯文是該品牌以往設計中常見的主線，服裝上都印有與愛相關的用語。 Source: Instagram / Not A Man's Dream 經SBS 新聞查詢後，該設計師品牌封鎖了之前在 Instagram 上公開的帳戶。





墨爾本時裝節更在 Instagram 貼文中刪除了一張包含有爭議性裙子的照片，該連串貼圖中展示了當天不同款式的設計。





最初，圖片附帶的標題是「這服裝有點騷動」，之後已被編輯。





哈利法其後與卡力爾一起分享貼文，以提高並教育設計師和有關機構對於何謂適當設計的認識。





哈利法說：「我們信仰的一部分是讓人從懷疑中獲益，原諒他們，希望人們能從中汲取教訓，這樣就不會重蹈覆轍。」





這爭議發生之前， 10號電視頻道的旗艦節目 The Project因一位嘉賓在現場直播以耶穌開玩笑而遭到強烈反響。





作為嘉賓的酷兒喜劇演員凱依 （Reuben Kaye）在節目發表的評論，被廣泛批評為對基督徒和穆斯林的冒犯。



