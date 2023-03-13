【隱私問題】手機檢測相機拍到女司機內褲 檢察官尷尬得「滿臉通紅」

新州一名女司機收到駕駛時手持手機的罰單，但手機檢測相機拍到的照片讓她感到震驚及不安，因為她在開車時使用手機被拍到的照片中還拍到她裙下的內褲。





這位李姓女子隨後向新州服務部提出正式投訴，引發了當局對路上使用手機檢測相機的隱私審查。





李女士聲稱新州服務部對這事件的回應冷淡並忽略她的投訴，只是回應說辦公室員工確實看過照片，這位女司機認為這是一個不可接受的回應。





她隨後向一名檢察官提出事件，李女士說檢察官知道後尷尬得「滿臉通紅」。





檢察官對事件感抱歉。





而當李女士在法庭上提出指控時，地方法官表示圖片的敏感內容不在其控制範圍內，但地方法官免除該罰單的罰款。





李女士表示，這種情況發生的次數可能超出了人們的想像。



自 2020 年 3 月以來，新州開始使用手機檢測相機，並從 2022 年 11 月開始進行測試以相機檢測車內人士有否配戴安全帶。 Source: AAP / OFFICE OF THE PREMIER OF VICTORIA/PR IMAGE

新州大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）對李女士的事件表示同情。 沃德在一份聲明中表示：「我理解這種不安，我已經要求新州交通部審查處理敏感圖片的相關程序。」





新州工黨反對派支持對手機檢測相機的審查，並表示政府對手機檢測相機的依賴突出了隱私問題。





工黨道路發言人雷厄姆（John Graham）表示審查適當，他說：「我們看到政府過份依賴相機來執法，而不是道路上的警察。」





自 2020 年 3 月以來，新州開始使用手機檢測相機，並從 2022 年 11 月開始進行測試以相機檢測車內人士有否配戴安全帶。

