【公積金改革】究竟咩人會有超過5億元退休金？

制度上，上至高官巨賈、下至黎民百姓，都有個人的公積金戶口。而在公積金稅務改革的持續爭拗中，去年一份報告的數據被翻炒，引發全民競猜究竟誰是公積金首富。





由澳洲退休公積金協會（ASFA）發表的報告揭示，在2019-20財年，有27個自我管理退休公積金基金（SMSF）擁有超過1億元，而位於榜首的高達5.44億元。





澳洲女首富、礦業巨頭萊茵哈特（Gina Rinehart）已年公開表示這不是她。曾創辦著名電器巨頭的富豪Dick Smith也已否認。





連總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）也參與「競猜」， 並指反對黨領袖達頓（Peter Dutton）可能會知道對方身份。



女首富萊茵哈特和富豪Dick Smith都已否認自己是公積金首富。 Source: AAP 雪梨大學金融學教授Susan Thorp表示，公開公積金戶主身份是「嚴重侵犯私隱」：「我甚至對這個帳戶被發現感到驚訝。」





究竟一個人如何可以累積到如此巨額的退休金？她計算，假設該名人士已工作50年、公積金的入息比例是8%，則要每年存入約100萬元，才能累積到5.44億元。





「在目前限制存入及過數的規則下，這幾乎是不可能的。但規則並非從來沒變過，以往曾經允許人們存入大筆公積金、轉帳和轉入基金戶口。」





時任何華德（John Howard）政府在2006年修例，設定了可轉入公積金的金額限制。在此之前，公積金僅限制免稅提款的金額。



智庫機構格拉頓研究所（Grattan Institute）的經濟政策項目主管



Brendan Coates表示，當時政府廢除了所有允許提取公積金的措施，並限制存入。





「對於已存入一大筆錢的人而言非常有著數。這可能是過去30年我見過的最過份的稅務改革了。」





他估計，該名首富可能在2006年之前，用公積金成立公司或者賣掉公司，之後開始累積財富。



這意味著，如果你在那之前存入大額資金，那金額隨著時間可以呈指數增長，獲得複利回報。

而且該名神秘人士可能在2016年之前都沒交過稅，直至時任財長莫理遜對公積金余額超過160萬元的戶口徵收15%入息稅。





「當時（該餘額）可能未有5億元，但肯定已有數億。」





經濟學家Chris Richardson也懷疑該人士是在之前把巨款存入公積金。「我們的公積金政策一開始很差，在（前總理）基廷引入的時候，對窮人很艱難但對有錢人很慷慨。」



