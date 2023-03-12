【驚到瞓唔著】墨爾本住戶急召蛇王 巨毒蛇都識「特技」入屋防不勝防

一個住在墨爾本東北部 Diamond Creek 的家庭在住宅內驚現巨蛇，馬上急召捕蛇專家到場捉蛇。「蛇王」佩利（Mark Pelley）到場捕捉這條鬼祟闖入民居的巨蛇。





佩利表示，澳洲的夏天經常有住戶發現有蛇闖入家中。



捕蛇專家「蛇王」佩利（Mark Pelley）。 Credit: 捕蛇專家佩利（Mark Pelley）SnakeHunterAus 社交平台 Facebook 他更向澳洲雅虎新聞表示，所有在墨爾本特有的蛇都是有毒的，牠們並且有能力將自己壓平以擠進狹小的空間。





今次闖進這家墨爾本住宅的是一條大型東部棕蛇（Eastern brown snake），「蛇王」佩利說，他經常被問及到底如此巨蛇是如何進入屋內的？





他解釋，在澳洲其他地區發現又大又粗的蟒蛇是無法將自己壓扁擠進門下的小縫隙的，唯獨是墨爾本的毒蛇，都具有這種「縮骨特技」壓扁自己身體，擠進狹小空間。



佩利補充，雖然沒有百份百的方法讓蛇遠離民居，但他建議為住宅大門購買防風塞，確保所有門都緊密貼合地面，不留縫隙。





但他亦說，雖然門縫是蛇進入室內最常見的方式，但蛇亦會經過寵物門、鞋子等在不知不覺間進入住宅內。





在他的捕蛇經驗中，曾經有個案是一名男子將裝滿水果和蔬菜的購物袋放在門前地上，然後去車裡取剩下的東西，蛇就這時候鑽進了袋子裡。那男子把袋子扔進冰箱後，就去接孩子放學。當他回到家，打開冰箱時，驚見冰箱裡有一條棕蛇。





上月佩利亦召到墨爾本 Templestowe 一個住宅，男戶住回家準備洗衣服，沒想到會驚見一條虎蛇在洗衣機台上休息。



「蛇王」佩利在網上分享了這條視頻，片段顯示可致命大蛇從微小縫隙中爬進室內，片段吸引超過百萬次觀看。





部份網民看過後表示：「現在我再也睡不著了」；亦有網民表示，「成功解鎖新恐懼。」





更有海外網民表示：「這是數百多個我不到澳洲旅遊的理由之一。」



