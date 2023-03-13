【Sydney Skinny慈善裸泳10周年】疫情停3年復辦 逾千人雪梨港赤裸暢泳

雪梨港昨日(3月12日) 舉行，一度為全球最大型的裸泳慈善活動Sydney Skinny 。今年是爆發疫情中斷3年後捲土重來，約有1,300人參加。

逾千人昨日2023年3月12日於雪梨港參與慈善裸泳Sydney Skinny。

逾千人昨日2023年3月12日於雪梨港參與慈善裸泳Sydney Skinny。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

今年是雪梨年度裸泳慈善活動Sydney Skinny舉辦10周年，也是自2019年以來，因為疫情暫停後，首次再舉行。

昨日有大約1,300人，在雪梨港北內港的Cobblers海灘，脫光衣服，跳入海暢泳。
今年Sydney Skinny 與關注皮膚癌慈善組織Skin Check Champions合作，宣傳檢查皮膚癌的重要。
今年Sydney Skinny 與關注皮膚癌慈善組織Skin Check Champions合作，宣傳檢查皮膚癌的重要。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE
之前主辦方期望今次可以打破， 2018年愛爾蘭裸泳活動Irish Strip and dip, 創下2505名婦女參與的記錄。

雪梨Sydney Skinny活動負責人泰勒（Tania Taylor）表示，今年是2019年爆發疫情，中斷3年後恢復，參加人數可能因此減少。

她表示，有信心今年復辦後，明年會有更多人參加。

昨日多位參加者都表示，與超過1,000人一起無拘無束裸泳，非常享受帶來的「活力氣場」。

今次活動與關注皮膚癌慈善組織Skin Check Champions合作，宣傳檢查皮膚癌的重要。

Skin Check Champions宣傳大使，澳洲歌手、前兒歌組合Hi-5成員伯吉斯（Casey Burgess）昨日也有參加。她表示，是代表與皮膚癌和黑色素瘤作搏鬥的家人，參與這項慈善裸泳活動。
歌手伯吉斯（Casey Burgess）於社交網站，展示參與慈善裸泳活動Sydney Skinny。
Credit: instagram
伯吉斯表示，她的世界幾次遭皮膚癌擾亂，她的父母以及祖父，都受到皮膚癌影響。

她並讚揚昨日的活動，充分顯現團結及社區精神。

伯吉斯透露說：「本來以為自己做不到, 然後，我就在那裡…我們都在笑。」
歌手伯吉斯（Casey Burgess）昨日到水中裸泳，吸引傳媒拍攝。
歌手伯吉斯（Casey Burgess）昨日到水中裸泳，吸引傳媒拍攝。 Credit: Instagram
Sydney Skinny在2013年開始舉辦，參加者可以選擇游泳300米及900米。

澳洲另一項備受關注的裸泳活動，是塔州冬季裸泳活動Dark Mofo，在荷伯特寒冷的德文特河（River Derwent）舉行。

去年11月，在雪梨東區Bondi 海灘，藝術家Spencer Tunick拍攝裸體群眾，為檢查皮膚癌宣傳，有數以千計人士參加。
去年11月，數以千計人士參加裸體拍攝，宣傳注意檢查皮膚癌。
去年11月，數以千計人士參加裸體拍攝，宣傳注意檢查皮膚癌。（攝於2022年11月26日） Source: AP / Rick Rycroft/AP
去年11月，數以千計人士參加藝術家SPENCER TUNICK ，於雪梨Bondi海灘的裸體拍攝活動。
去年11月，數以千計人士參加藝術家SPENCER TUNICK ，於雪梨Bondi海灘的裸體拍攝活動。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
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Published 13 March 2023 at 3:28pm
By Wyee Yeung, Ranky Law
Source: SBS