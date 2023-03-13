【身份定義未明？】聯盟黨要求工黨在公投前明確「原住民定義」

要點： 反對黨原住民事務發言人李瑟（Julian Leeser）表示，工黨應該明確定義原住民身份；

在被問及該問題是否會對原住民構成侮辱時，李瑟表示這是「政府需要澄清的問題」；

自由黨尚未確定其對原住民國會之聲的立場，而國家黨則表示反對。

反對黨原住民事務發言人李瑟表示，艾巴尼斯政府需要明確定義原住民身份，以確定誰可以擔任原住民國會之聲成員。





今年較早時，反對黨領袖達頓（Perter Dutton）致函總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），就提議中的國會之聲提出 15 個問題，包括政府是否將確認定義原住民身份，以決定誰可以在該機構任職。





當被問及該問題是否會對原住民構成侮辱時，李瑟表示原住民有多個定義，政府需要明確將在國會之聲中採用哪個定義。



他在周日（3月12日）接受天空新聞（Sky News）採訪時表示：「這是政府需要澄清的問題。」





他表示已要求政府給予答覆，並表示已經要求他們（政府（對此給予答案——誰將被選中以及如何被選中？





李瑟表示，包括澳洲原住民在內的民眾都對這個問題有所疑問。



自由黨尚未確定其對國會之聲的立場，而國家黨則對此表示反對。





原住民國會之聲的全民公投將於今年下半年舉行，負責原住民國會之聲的工作組正在敲定其對政府的建議。





這項立法預計將在本月底向議會提交，並將包含向公眾提出的問題的措辭。





