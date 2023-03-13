【雪梨街邊停車費攻略】最高每小時10元 鄰區可差近倍

馬路邊的泊車費用是由地方議會制定，通常會有時間限制，使用咪錶來促使車位流動。不過，不同地區、不同日子的停車費會有很大差異。

Manly Beach car parking

要在雪梨Manly Beach找一個街邊車位並不容易。 Credit: Google Maps

從Palm Beach到Manly，擁有熱門海灘的地區擁有全雪梨最貴停車費。北部海灘（Northern Beaches）市議會在夏季的10月至翌年4月，收費高達每小時10元，或者全日40元。其餘月份8元一小時或35元一天，價格也相當高。

Mosman在近Balmoral Beach的海灘附近路段也收費10元，不過遠一些的街道有兩小時免費泊車。而另一個著名海灘Bondi Beach則比較有趣：Campbell Parade靠近海灘一側的停車費是9.5元，而馬路對面只需6元。

不過並非所有海灘都要花巨款停車才能享受。在Clovelly、Coogee、Maroubra、Botany Bay和Cronulla等地，美景和停車位都是免費提供。
Where drivers pay the most for street parking in Sydney
雪梨各地街邊停車費比較。 Credit: SMH/Nikki Short
商業區方面，雪梨市中心在高峰時段為每小時7.8元，閒時為4.6元。北雪梨8.2元是最貴，Parramatta僅需4元。

這個價格貴嗎？ 比較一下其他城市：
墨爾本市中心的停車費為7元
，紐約達11元，而倫敦更去到18元。

如果上班族願意多走幾步，市中心旁邊的Surry Hills、Ultimo和Pyrmont只需3.6至5.6元。

雪梨市議會的數據顯示，市中心共有9074個咪錶，在2021-22財年共帶來2810元收入。而北雪梨的收費雖然較貴，但高需求的車位只有192個，去年帶來了約700萬元的收入。
Public holiday parking
駕駛人士在路邊泊車，需要留意告示牌上的不同要求。 Source: SBS
街邊車位再貴也比私人停車場便宜很多。在市中心，在停車場泊半小時可高達29元。

雪梨大學的運輸業學者David Levinson教授表示，街邊泊車太便宜，引起居民和上班族競爭而短缺，導致訪客很難找到車位。

「當道路空間、車位和清潔空氣等稀缺商品的價格過低時，我們就會過度消費，造成交通擠塞、車位短缺、空氣污染，這會浪費每個人的時間和金錢。」
路費和停車費應該適度提高，就像其他稀缺商品市場那樣。
他認為，非免費車位可以促使人們不要停車久過所需，讓更多人可以光臨本地。與此同時，促使居民把車停在家中，也能節約維護寬敞道路的社會開支。

「不為修建更寬敞道路付稅的人，為何能擁有多於成年人均一輛車，然後把車在免費的路邊車位上？」
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Published 13 March 2023 at 1:31pm
By Koma Cheng
Source: SBS