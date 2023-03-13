【雪梨街邊停車費攻略】最高每小時10元 鄰區可差近倍

從Palm Beach到Manly，擁有熱門海灘的地區擁有全雪梨最貴停車費。北部海灘（Northern Beaches）市議會在夏季的10月至翌年4月，收費高達每小時10元，或者全日40元。其餘月份8元一小時或35元一天，價格也相當高。





Mosman在近Balmoral Beach的海灘附近路段也收費10元，不過遠一些的街道有兩小時免費泊車。而另一個著名海灘Bondi Beach則比較有趣：Campbell Parade靠近海灘一側的停車費是9.5元，而馬路對面只需6元。





不過並非所有海灘都要花巨款停車才能享受。在Clovelly、Coogee、Maroubra、Botany Bay和Cronulla等地，美景和停車位都是免費提供。



雪梨各地街邊停車費比較。 Credit: SMH/Nikki Short 商業區方面，雪梨市中心在高峰時段為每小時7.8元，閒時為4.6元。北雪梨8.2元是最貴，Parramatta僅需4元。





如果上班族願意多走幾步，市中心旁邊的Surry Hills、Ultimo和Pyrmont只需3.6至5.6元。





雪梨市議會的數據顯示，市中心共有9074個咪錶，在2021-22財年共帶來2810元收入。而北雪梨的收費雖然較貴，但高需求的車位只有192個，去年帶來了約700萬元的收入。



駕駛人士在路邊泊車，需要留意告示牌上的不同要求。 Source: SBS 街邊車位再貴也比私人停車場便宜很多。在市中心，在停車場泊半小時可高達29元。





雪梨大學的運輸業學者David Levinson教授表示，街邊泊車太便宜，引起居民和上班族競爭而短缺，導致訪客很難找到車位。





「當道路空間、車位和清潔空氣等稀缺商品的價格過低時，我們就會過度消費，造成交通擠塞、車位短缺、空氣污染，這會浪費每個人的時間和金錢。」



路費和停車費應該適度提高，就像其他稀缺商品市場那樣。

他認為，非免費車位可以促使人們不要停車久過所需，讓更多人可以光臨本地。與此同時，促使居民把車停在家中，也能節約維護寬敞道路的社會開支。



