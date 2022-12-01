雪梨引入數碼路邊停車標誌 更清晰抑或更含糊？

在澳洲，停車是一門大學問。





不少人面對眼多花亂的停車指示牌，或曾一度陷入疑惑，甚或「一不小心」被罰款。





近日，一名在坎培拉的司機便在社交平台上分享停車被罰款入的經歷，其形容該指示牌是「陷阱」。





周六（11月26日），這位在坎培拉的司機誤會了 Allara 街上的一組三個路邊停車標誌，被罰款 128 元。





他指當時只考慮到周一至周五早上 7.30 至下午 6 點之間停車限時 5 分鐘的標誌。因此認為他可以在周末任意停車，因此從周六的上午 11 點至下午 2 點期間，他將車停在原地。





當他回來時，收到價值128 元的告票，他才意識到他的理解其不正確。





他對自己並未多留意有關的士標誌感到遺憾。但表示當時十分匆忙。





他在社交媒體分享消息，目的是警告其他人不要像一樣犯錯。





雖然不少網民對他的遭遇表示同情，但有人並不理解，認為看清楚停車標誌是他的責任。





有人直言：「陷阱在哪裡？（停車標誌）很明顯。」





為了應對停車標誌繁瑣的問題，雪梨部分地區推出數碼停車標誌作為試驗，以簡化停車。





目前已在 Chalmers St、Cleveland St 和 Devonshire St 之間的 Surry Hills 周圍安裝了 13 個標誌，試用期為18個月。





預計將在Elizabeth St周圍、Park St和Liverpool St之間安裝更多。





新州交通局在一份聲明中表示，合共會更換 40個 ，預算在18 個月內的試用費用為 35萬元。





一位發言人表示：「這是一項令人興奮的技術，它有很多好處，包括更簡單、更容易理解的夜間照明標牌。」





「（這將意味著）可能會減少意外違規和相關罰款的數量，並可能會減少保持清空（Keep clear時間內，汽車被拖走的情況。）」





由太陽能供電的電子屏幕會根據不同時間顯示不同的停車標誌。





在社交媒體上，人們對數字標牌的反應不一——有些人表示它們可能更令人困惑。





其中一位人士指出：「如果你計劃在兩個時間段內停留在同一個地點，而且它沒有顯示下一個時間段的規則是什麼，這實際上會很煩人。」





另一個人就評論，對於他們沒有問題的問題，這是一個非常昂貴的解決方案。





數碼路邊停車標誌是6.95 億元智能技術走廊計劃的一部分，10月已宣布會推出有關計劃，該計劃旨在通過更好的標誌、交通信號燈和高速公路來改善新州的道路。





安全攝像頭將監控標誌是否有任何損壞，如果屏幕需要更換，當局將收到警報。





如果太陽能不足或發生故障，它們還包含備用電池。





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