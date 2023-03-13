【《奇異女俠》成奧斯卡大贏家】楊紫瓊關繼威雙雙奪獎！

第 95 屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在美國當地時間星期日 (3 月 12 日) 晚上 (澳洲東岸夏令時間星期一上午 11 時) 於加州荷里活杜比劇院舉行。





今年最受關注的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once) 獲得 11 項獎項提名，其中包括憑藉戲中「王秀蓮」一角獲提名最佳女主角獎項的馬來西亞華裔女演員楊紫瓊 (Michelle Yeoh)。



除此以外，《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front) 與《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin) 獲得 9 項提名，而《貓王》(Elvis) 亦獲得 8 項提名。





另外，《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick) 亦是今屆最佳電影獎項的大熱門之一。該片為 2022 年全球票房排行榜的亞軍，僅次同樣獲提名最佳電影的《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)。





最終，《奇異女俠玩救宇宙》一共奪得 7 個獎項，包括最佳電影、最佳原創劇本及最佳影片剪接。





楊紫瓊奪得最佳女主角的獎項，成為奧斯卡史上首位奪得最佳女主角的亞裔演員。而在越南出生的華裔演員關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) 及珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) 亦雙雙獲得最佳男女配角獎項。





同時，電影兩名導演舒奈特 (Daniel Scheinert) 及關家永 (Daniel Kwan) 亦獲得最佳導演的獎項。



楊紫瓊 (Michelle Yeoh) 在 2023 年第 95 屆奧斯卡頒獎典禮中獲頒最佳女主角。 Source: AAP / ETIENNE LAURENT/EPA 楊紫瓊在發表得獎感言時表示，「對於所有正在觀看 (頒獎典禮)、看起來與我像樣的小男孩和小女孩，這 (其奪得最佳女主角獎) 是一個希望及可能性的燈塔」。





「這足以證明，巨大的夢想的確可以成真。」





她又指：「女士們，不要讓任何人告訴你，你的巔峰時期已經過去。千萬不要放棄！」





她表示，希望將獎項獻給自己身在馬來西亞吉隆坡的母親，以及世上所有的其他母親。她說：「她們確實是超級英雄。沒有她們，我們每一位都不會來到這裡。」





楊紫瓊亦感謝身在香港的其他親戚，指香港是她開展其事業的地方。「感謝你們助我一臂之力，令我今天能站在這裡。」



華裔美國演員關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) 憑藉《奇異女俠玩救宇宙》中「王偉文」一角奪得本屆奧斯卡金像獎最佳男配角。 Source: AAP / CAROLINE BREHMAN/EPA

第 95 屆奧斯卡金像獎得獎名單：

最佳電影： 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳男主角： 班頓·費沙 (Brendan Fraser) －《鯨》(The Whale)

最佳女主角： 楊紫瓊 (Michelle Yeoh) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳男配角： 關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳女配角： 珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳導演： 舒奈特 (Daniel Scheinert)、關家永 (Daniel Kwan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳原創劇本： 舒奈特 (Daniel Scheinert)、關家永 (Daniel Kwan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳改編劇本： 《沒有聲音的女人們》(Women Talking)

最佳影片剪接： 羅傑斯 (Paul Rogers) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳原創歌曲： 《Naatu Naatu》-《革命雙雄》 (RRR)

最佳音效： 《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)

最佳原創配樂： 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳視覺效果： 《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)

最佳美術指導： 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳動畫短片： 《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

最佳紀錄短片： 《小象守護者》(The Elephant Whisperers)

最佳國際影片： 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳服裝設計： 《黑豹 2：瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)

最佳化妝及髮型設計： 《鯨》(The Whale)

最佳攝影： 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳實景短片： 《An Irish Goodbye》

最佳紀錄片： 《毒殺納瓦尼》(Navalny)

最佳動畫： 《吉拿域戴拖路之皮諾丘》(Guillermo del Toro's Pinocchio)

今屆的獎項，是由電影藝術與科學學院的約一萬名演員、監製、導演及其他台前幕後製作人員投票選出最終的得主。



另外，今年主辦單位特別設立一個危機應對小組，以防出現任何「意外」情況。





該小組是在去年頒獎典禮後成立，當時演員韋史密斯 (Will Smith) 因頒獎嘉賓基斯洛克 (Chris Rock) 的「笑話」而 衝到台上掌摑對方 。



金像獎主辦單位希望擺脫該次事件的陰影，加入嶄新的表現元素，以吸引年輕觀眾及挽救正在下滑的收視率。





同時，主辦方亦希望藉今屆頒獎典禮，慶祝過去一年觀眾在新冠病毒疫情過後重返劇院觀賞電影。此前，疫情導致網上串流平台的興起，令演藝業界擔心觀眾將不再前往戲院看電影。





楊紫瓊此前已因《奇異女俠玩救宇宙》的演出而在其他獎項中獲提名最佳女主角的獎項，更奪得金球獎最佳音樂及戲劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出及國家評論協會最佳女主角。



「還有一段漫長的路」。





她說：「我認為，這是一件永無止境的事，我們必須繼續 (爭取) 下去及不要感到鬆懈，覺得『噢！這已成事了』，直至我們達至一個常態，就是我們不再需要問這些問題。」





「當這已成為正常、當亞洲人獲提名任何類別的獎項將不再是一個令人震驚及驚喜的事，在那時候我就覺得我們已經向前邁進一大步。」



收聽節目 為何他寧願在澳當演員也不想到中國發展？ SBS Chinese 26/07/2022 10:35 Play



