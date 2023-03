【《奇異女俠》成奧斯卡大贏家】楊紫瓊關繼威雙雙奪獎！

第 95 屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在美國當地時間星期日 (3 月 12 日) 晚上 (澳洲東岸夏令時間星期一上午 11 時) 於加州荷里活杜比劇院舉行。





今年最受關注的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once) 獲得 11 項獎項提名,其中包括憑藉戲中「王秀蓮」一角獲提名最佳女主角獎項的馬來西亞華裔女演員楊紫瓊 (Michelle Yeoh)。



除此以外,《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front) 與《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin) 獲得 9 項提名,而《貓王》(Elvis) 亦獲得 8 項提名。





另外,《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick) 亦是今屆最佳電影獎項的大熱門之一。該片為 2022 年全球票房排行榜的亞軍,僅次同樣獲提名最佳電影的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)。





最終,《奇異女俠玩救宇宙》一共奪得 7 個獎項,包括最佳電影、最佳原創劇本及最佳影片剪接。





楊紫瓊奪得最佳女主角的獎項,成為奧斯卡史上首位奪得最佳女主角的亞裔演員。而在越南出生的華裔演員關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) 及珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) 亦雙雙獲得最佳男女配角獎項。





同時,電影兩名導演舒奈特 (Daniel Scheinert) 及關家永 (Daniel Kwan) 亦獲得最佳導演的獎項。



「這足以證明,巨大的夢想的確可以成真。」





她又指:「女士們,不要讓任何人告訴你,你的巔峰時期已經過去。千萬不要放棄!」





她表示,希望將獎項獻給自己身在馬來西亞吉隆坡的母親,以及世上所有的其他母親。她說:「她們確實是超級英雄。沒有她們,我們每一位都不會來到這裡。」





楊紫瓊亦感謝身在香港的其他親戚,指香港是她開展其事業的地方。「感謝你們助我一臂之力,令我今天能站在這裡。」



第 95 屆奧斯卡金像獎得獎名單:

最佳電影: 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳男主角: 班頓·費沙 (Brendan Fraser) -《鯨》(The Whale)

最佳女主角: 楊紫瓊 (Michelle Yeoh) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳男配角: 關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳女配角: 珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳導演: 舒奈特 (Daniel Scheinert)、關家永 (Daniel Kwan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳原創劇本: 舒奈特 (Daniel Scheinert)、關家永 (Daniel Kwan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳改編劇本: 《沒有聲音的女人們》(Women Talking)

最佳影片剪接: 羅傑斯 (Paul Rogers) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳原創歌曲: 《Naatu Naatu》-《革命雙雄》 (RRR)

最佳音效: 《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)

最佳原創配樂: 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳視覺效果: 《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)

最佳美術指導: 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳動畫短片: 《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

最佳紀錄短片: 《小象守護者》(The Elephant Whisperers)

最佳國際影片: 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳服裝設計: 《黑豹 2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)

最佳化妝及髮型設計: 《鯨》(The Whale)

最佳攝影: 《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)

最佳實景短片: 《An Irish Goodbye》

最佳紀錄片: 《毒殺納瓦尼》(Navalny)