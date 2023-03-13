【《奇異女俠》成奧斯卡大贏家】楊紫瓊關繼威雙雙奪獎！

第 95 屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在美國當地時間星期日 (3 月 12 日) 晚上 (澳洲東岸夏令時間星期一上午 11 時) 於加州荷里活杜比劇院舉行。
今年最受關注的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once) 獲得 11 項獎項提名，其中包括憑藉戲中「王秀蓮」一角獲提名最佳女主角獎項的馬來西亞華裔女演員楊紫瓊 (Michelle Yeoh)。
除此以外，《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front) 與《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin) 獲得 9 項提名，而《貓王》(Elvis) 亦獲得 8 項提名。
另外，《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick) 亦是今屆最佳電影獎項的大熱門之一。該片為 2022 年全球票房排行榜的亞軍，僅次同樣獲提名最佳電影的《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)。
最終，《奇異女俠玩救宇宙》一共奪得 7 個獎項，包括最佳電影、最佳原創劇本及最佳影片剪接。
楊紫瓊奪得最佳女主角的獎項，成為奧斯卡史上首位奪得最佳女主角的亞裔演員。而在越南出生的華裔演員關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) 及珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) 亦雙雙獲得最佳男女配角獎項。
同時，電影兩名導演舒奈特 (Daniel Scheinert) 及關家永 (Daniel Kwan) 亦獲得最佳導演的獎項。
楊紫瓊在發表得獎感言時表示，「對於所有正在觀看 (頒獎典禮)、看起來與我像樣的小男孩和小女孩，這 (其奪得最佳女主角獎) 是一個希望及可能性的燈塔」。
楊紫瓊 (Michelle Yeoh) 在 2023 年第 95 屆奧斯卡頒獎典禮中獲頒最佳女主角。 Source: AAP / ETIENNE LAURENT/EPA
「這足以證明，巨大的夢想的確可以成真。」
她又指：「女士們，不要讓任何人告訴你，你的巔峰時期已經過去。千萬不要放棄！」
她表示，希望將獎項獻給自己身在馬來西亞吉隆坡的母親，以及世上所有的其他母親。她說：「她們確實是超級英雄。沒有她們，我們每一位都不會來到這裡。」
楊紫瓊亦感謝身在香港的其他親戚，指香港是她開展其事業的地方。「感謝你們助我一臂之力，令我今天能站在這裡。」
華裔美國演員關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) 憑藉《奇異女俠玩救宇宙》中「王偉文」一角奪得本屆奧斯卡金像獎最佳男配角。 Source: AAP / CAROLINE BREHMAN/EPA
第 95 屆奧斯卡金像獎得獎名單：
- 最佳電影：《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)
- 最佳男主角：班頓·費沙 (Brendan Fraser) －《鯨》(The Whale)
- 最佳女主角：楊紫瓊 (Michelle Yeoh) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)
- 最佳男配角：關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)
- 最佳女配角：珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)
- 最佳導演：舒奈特 (Daniel Scheinert)、關家永 (Daniel Kwan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)
- 最佳原創劇本：舒奈特 (Daniel Scheinert)、關家永 (Daniel Kwan) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)
- 最佳改編劇本：《沒有聲音的女人們》(Women Talking)
- 最佳影片剪接：羅傑斯 (Paul Rogers) - 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)
- 最佳原創歌曲：《Naatu Naatu》-《革命雙雄》 (RRR)
- 最佳音效：《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)
- 最佳原創配樂：《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)
- 最佳視覺效果：《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)
- 最佳美術指導：《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)
- 最佳動畫短片：《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》
- 最佳紀錄短片：《小象守護者》(The Elephant Whisperers)
- 最佳國際影片：《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)
- 最佳服裝設計：《黑豹 2：瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)
- 最佳化妝及髮型設計：《鯨》(The Whale)
- 最佳攝影：《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)
- 最佳實景短片：《An Irish Goodbye》
- 最佳紀錄片：《毒殺納瓦尼》(Navalny)
- 最佳動畫：《吉拿域戴拖路之皮諾丘》(Guillermo del Toro's Pinocchio)
今屆的獎項，是由電影藝術與科學學院的約一萬名演員、監製、導演及其他台前幕後製作人員投票選出最終的得主。
另外，今年主辦單位特別設立一個危機應對小組，以防出現任何「意外」情況。
該小組是在去年頒獎典禮後成立，當時演員韋史密斯 (Will Smith) 因頒獎嘉賓基斯洛克 (Chris Rock) 的「笑話」而。
金像獎主辦單位希望擺脫該次事件的陰影，加入嶄新的表現元素，以吸引年輕觀眾及挽救正在下滑的收視率。
同時，主辦方亦希望藉今屆頒獎典禮，慶祝過去一年觀眾在新冠病毒疫情過後重返劇院觀賞電影。此前，疫情導致網上串流平台的興起，令演藝業界擔心觀眾將不再前往戲院看電影。
楊紫瓊此前已因《奇異女俠玩救宇宙》的演出而在其他獎項中獲提名最佳女主角的獎項，更奪得金球獎最佳音樂及戲劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出及國家評論協會最佳女主角。
在中，她亦獲得提名，但最佳女主角的獎項最終由 憑藉《TÁR》中「塔爾 (Lydia Tár)」一角奪得。
楊紫瓊在出席該次的頒獎典禮時表示，儘管自己獲得提名，但她相信
「還有一段漫長的路」。
她說：「我認為，這是一件永無止境的事，我們必須繼續 (爭取) 下去及不要感到鬆懈，覺得『噢！這已成事了』，直至我們達至一個常態，就是我們不再需要問這些問題。」
「當這已成為正常、當亞洲人獲提名任何類別的獎項將不再是一個令人震驚及驚喜的事，在那時候我就覺得我們已經向前邁進一大步。」
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為何他寧願在澳當演員也不想到中國發展？
SBS Chinese
26/07/202210:35
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